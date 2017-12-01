Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    «Не прикрывался легендами о супермоделях»: Киркоров впервые рассказал, как стал отцом

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    «Не прикрывался легендами о супермоделях»: Киркоров впервые рассказал, как стал отцом

    «Не прикрывался легендами о супермоделях»: Киркоров впервые рассказал, как стал отцом

    «Не прикрывался легендами о супермоделях»: Киркоров впервые рассказал, как стал отцом

      Сенсационное интервью Филиппа Киркорова: певец впервые откровенно рассказал, как стал папой и почему решил развеять миф о супермодели, которая родила ему детей.

      Филипп Киркоров: «Не я первый, не я последний в этой жизни принял такое решение… Семьи, не имеющие возможность на 100 процентов стать счастливыми (а стопроцентное семейное счастье — это когда детский смех рядом), они решают этот вопрос уже давно в нашем цивилизованном мире. И я не есть, скажем так, первооткрыватель. Просто, может быть, в нашей стране открыто об этом сказавший, не стеснявшийся, не прикрывавшийся различными легендами о супермоделях, которые родили тебе ребенка, а потом куда-то испарились, оставив ребенка тебе на попечение. Я не сторонник лжи. Проще всегда говорить правду, потому что никогда не заврешься. Потом когда-нибудь нужно будет что-то рассказывать своим детям. И надо будет как-то врать. Зачем?»

      Во время записи интервью в какой-то момент Киркоров вышел из себя и покинул съемочную площадку, но все же вернулся и откровенно рассказал обо всем.

      Подробности — в «Новых русских сенсациях» в воскресенье, 3 декабря, в 18:00 на НТВ.

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