Кедровые орехи: правда ли в них содержатся ртуть и мышьяк

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» решили разобраться с кедровыми орехами. В процессе изучения выяснилось множество интересных вещей, о которых вам тоже стоит знать.

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Кедр — дерево уникальное, оно начинает плодоносить лишь на 40-м — 50-м году жизни. В этом году неурожай, так что цены в нынешнем сезоне, скорее всего, будут еще выше, чем в прошлом. После сбора шишки отправляют на очистку. Вручную этого никто не делает — слишком долго и муторно.



Шелуха летит в одну сторону, орехи — в другую. Потом, чтобы получить очищенные ядра, их могут отправить в специальную машину с вакуумом, который заставляет орешки буквально взрываться под давлением воздуха у них внутри. Но настоящие сибиряки любят щелкать орехи в скорлупе.



Орехи в Сибири любят, люди верят в их лекарственные свойства. Многие, например, считают, что кедровыми орехами можно лечить болезни желудка и кишечника. Врачи в ответ лишь пожимают плечами: толку от такого лечения не будет. И даже хуже: если в желчном пузыре уже есть камни, то могут быть серьезные последствия.



Но в умеренных количествах кедровые, как и все остальные орехи, очень полезны благодаря ненасыщенным жирным кислотам. Это хорошо для мозга, сердца, сосудов. Есть у этого продукта и уникальная особенность: он на 20% состоит из пиноленовой кислоты. Она участвует в регуляции аппетита, то есть влияет на функцию различных гормонов желудочно-кишечного тракта и в результате подавляется аппетит, замедляется прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт.



Между тем специалисты из Барнаула нашли в обычных кедровых орешках плесень, ртуть и мышьяк. А ведь ртуть может накапливаться в организме годами и только потом ударить по нервной системе, печени, почкам, кишечнику. Как же вообще тяжелые металлы оказались в кедровых орехах?



Анатолий Безматерных, руководитель испытательной лаборатории ФГБУ ЦНПВР: «У нас в Алтайском крае и больше всего в Республике Алтай является как вариантом нормы повышенное содержание мышьяка в почвах и ртути в почвах».



Репортеры НТВ решили провести свою проверку и отправили в лабораторию кедровые орехи из разных регионов, купленные в Москве, — на развес, в вакуумной упаковке, а также образцы различных торговых марок. Найдутся ли где-то опасные концентрации тяжелых металлов?



Подробности — в видеоматериале.