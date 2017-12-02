Ананасы: секреты выбора и употребления

Есть ли способ находить хорошие ананасы? Что несет здоровью этот необычно растущий на земле фрукт? Ананасное расследование недели — в программе «Еда живая и мертвая».

В это сложно поверить, но почти 90% ананасов на прилавках всей России — из Коста-Рики, страны, по площади сравнимой с Московской областью. Ананасовый бизнес в Коста-Рике пытаются наладить и наши соотечественники.



С ботанической точки зрения ананас — это трава родом из Южной Америки. Выращивать ее непросто — от посадки до сбора урожая все операции расписаны по дням. Выращивать ананасы нелегко, и деньги за них берут не просто так.



А что содержится в самих ананасах? Здесь имеется множество мифов. Самый популярный — что в этом фрукте есть фермент, который помогает похудеть, потому что расщепляет жиры. И если плотный обед заесть несколькими ломтиками ананаса, то лишние калории якобы сгорят. Однако наука ничего такого не подтверждает.



Гастроэнтеролог: «Это известный очень давно науке протеолитический фермент растительного, естественного происхождения. То есть это фермент, который расщепляет белки. Никакого отношения к расщеплению жиров он не имеет».



Кроме того, есть ананас с лечебной целью в больших количествах не стоит: надо помнить о большом количестве кислоты, которая и разъедает рот, и может навредить желудку. Действие такое сильное, что костариканские девушки даже используют корки ананаса наружно — говорят, помогает поддержать латиноамериканскую красоту, борясь с целлюлитом.



Однако не стоит верить, что прикладывание ананаса победит целлюлит, — для этого требуется комплексная терапия, включающая и изменение рациона, и массаж, и физиотерапию. Лечиться ананасом не рекомендуется. А вот как витаминная и минеральная добавка к рациону он незаменим.



А как же найти на полках магазинов самый лучший экземпляр? Совет от специалиста по выбору ананасов: цвет кожуры должен быть равномерным — желтым или зеленым. Темно-коричневые пятна говорят об ушибах и порче изнутри. Аромат — нежно-сладкий, едва заметный. Низ — сухой и твердый, без следов гнили и плесени. Корона — цельная, крепкая, при этом листок из макушки можно выдернуть. При похлопывании плод издает глухой звук. Размер — чем больше, тем лучше. Иначе после отрезания корки (а резать надо щедро) почти ничего не останется.



Подробности — в видеоматериале.