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    В Севастополе добыли рекордное количество черноморских деликатесов за сезон. Крым, Севастополь, рыба и рыбоводство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Севастополе добыли рекордное количество черноморских деликатесов за сезон

    В Севастополе добыли рекордное количество черноморских деликатесов за сезон

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    В Севастополе добыли рекордное количество черноморских деликатесов за сезон

    В Севастополе добыли рекордное количество черноморских деликатесов за сезон

    В Севастополе добыли рекордное количество черноморских деликатесов за сезон

      Севастопольские рыбаки в этом сезоне добыли рекордное количество черноморских деликатесов. Речь идет о мелкой, но необыкновенно вкусной барабульке и ставриде. Сейчас в Балаклавской бухте разгар путины. Но уже есть данные, что нынешний улов на 30% превышает прошлогодний.

      Поднимают «ставники» (так испокон веков здесь называют снасти) еще до рассвета. Из XXI века у рыбаков только светодиодные фонари и спецодежда. Остальное — баркасы, сети — как и два тысячелетия назад при греках.

      Технология рыбной ловли у берегов Балаклавы отработана веками. Ставридка и барабулька мигрируют вдоль побережья и попадают в рыбацкие сети. Рыбацкий невод полон, как пишут в отчетах Росрыболовства, деликатесной рыбы. Барабуля — настоящее царское лакомство, свое второе название — «султанка» — небольшая розовая рыбка получила в Стамбуле, где подавали ее только к султанскому столу.

      Путина этого года рекордная для крымских рыбаков. Пограничники отогнали от берегов полуострова турецких браконьеров, и уловы сразу выросли. Каждая бригада добывает в день несколько тонн рыбы.

      Многие годы крымских уловов хватало только для рынка полуострова. Для переработки и заморозки рыбы не было. Теперь все иначе, в рыбных цехах кипит работа. Быстрая заморозка, холодное и горячее копчение. География поставок — вся центральная часть России.

      Вышли крымские рыбаки и на международные рынки. Девять предприятий внесены в реестр Таможенного союза. Крымская барабулька, ставридка и хамса отправилась на рынки Белоруссии, Казахстана и Турции.

      Подробности — в видеоматериале.

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