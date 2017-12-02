В Севастополе добыли рекордное количество черноморских деликатесов за сезон

Севастопольские рыбаки в этом сезоне добыли рекордное количество черноморских деликатесов. Речь идет о мелкой, но необыкновенно вкусной барабульке и ставриде. Сейчас в Балаклавской бухте разгар путины. Но уже есть данные, что нынешний улов на 30% превышает прошлогодний.

Поднимают «ставники» (так испокон веков здесь называют снасти) еще до рассвета. Из XXI века у рыбаков только светодиодные фонари и спецодежда. Остальное — баркасы, сети — как и два тысячелетия назад при греках.



Технология рыбной ловли у берегов Балаклавы отработана веками. Ставридка и барабулька мигрируют вдоль побережья и попадают в рыбацкие сети. Рыбацкий невод полон, как пишут в отчетах Росрыболовства, деликатесной рыбы. Барабуля — настоящее царское лакомство, свое второе название — «султанка» — небольшая розовая рыбка получила в Стамбуле, где подавали ее только к султанскому столу.



Путина этого года рекордная для крымских рыбаков. Пограничники отогнали от берегов полуострова турецких браконьеров, и уловы сразу выросли. Каждая бригада добывает в день несколько тонн рыбы.



Многие годы крымских уловов хватало только для рынка полуострова. Для переработки и заморозки рыбы не было. Теперь все иначе, в рыбных цехах кипит работа. Быстрая заморозка, холодное и горячее копчение. География поставок — вся центральная часть России.



Вышли крымские рыбаки и на международные рынки. Девять предприятий внесены в реестр Таможенного союза. Крымская барабулька, ставридка и хамса отправилась на рынки Белоруссии, Казахстана и Турции.



Подробности — в видеоматериале.