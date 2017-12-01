Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    В Москве открыли главный каток страны

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    В Москве открыли главный каток страны

    В Москве открыли главный каток страны

    В Москве открыли главный каток страны
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии главного катка стран на ВДНХ. Его площадь составляет 20 тысяч квадратных метров.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Катание на коньках — давняя московская традиция, которая зародилась еще в середине 19 века. Приятно видеть, как она возрождается благодаря сотням ледовых площадок. Они открываются и во дворах, и в парках. А с сегодняшнего дня на ВДНХ вас ждет главный каток страны».


    Каток ВДНХ расположился на Главной аллее — от павильона N1 «Центральный» до павильона N58 «Земледелие», окружив дорожками фонтаны. Для детей будет работать отдельная ледовая площадка.

    Работать каток будет со вторника по воскресенье, понедельник объявлен техническим днем. В выходные и праздники покататься можно будет с 10:00 до 23:00, в будние дни — с 11:00 до 23:00. С 15:00 до 17:00 ежедневно объявляется технический перерыв.

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