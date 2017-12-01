В Москве открыли главный каток страны

Катание на коньках — давняя московская традиция, которая зародилась еще в середине 19 века. Приятно видеть, как она возрождается благодаря сотням ледовых площадок. Они открываются и во дворах, и в парках. А с сегодняшнего дня на #ВДНХ вас ждет главный каток страны. Приходите! pic.twitter.com/gRYyHtem5e