Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    На ВДНХ показали самый большой каток Европы. ВДНХ, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа ВДНХ показали самый большой каток Европы

    На ВДНХ показали самый большой каток Европы

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    На ВДНХ показали самый большой каток Европы

    На ВДНХ показали самый большой каток Европы

    На ВДНХ показали самый большой каток Европы

      Сегодня журналистам показали самый большой в Европе каток, который открывается на ВДНХ.

      На катке одновременно могут уместиться около пяти тысяч человек. Есть отдельная детская площадка и зона для любителей экстрима. Оттепели катку не страшны — лед искусственный. Тестировал его чемпион мира, а сейчас — постановщик ледовых шоу — Илья Авербух.

      Все желающие смогут покататься на ВДНХ завтра. Официальное открытие катка — вечером, обещают праздничную программу и фейерверк.

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