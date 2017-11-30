На ВДНХ показали самый большой каток Европы

Сегодня журналистам показали самый большой в Европе каток, который открывается на ВДНХ.

183 ВДНХ

Москва

На катке одновременно могут уместиться около пяти тысяч человек. Есть отдельная детская площадка и зона для любителей экстрима. Оттепели катку не страшны — лед искусственный. Тестировал его чемпион мира, а сейчас — постановщик ледовых шоу — Илья Авербух.



Все желающие смогут покататься на ВДНХ завтра. Официальное открытие катка — вечером, обещают праздничную программу и фейерверк.