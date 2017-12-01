Эксперты оценили шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2018

Церемония жеребьевки чемпионата мира — 2018 прошла в Кремле. Россия попала в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал мнение, что России попалась «ровная группа» и шансы на выход есть у всех команд. Он призвал не делать никаких прогнозов, передает ТАСС.
Виталий Мутко: «Но надо прямо сказать: у нас неплохая команда, ей надо набирать ход».
Между тем почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков открыто выразил оптимизм. По его мнению, жеребьевка прошла удачно для России и у сборной есть хорошие шансы на выход в 1/8 финала, сообщает РИА Новости.
Вячеслав Колосков: «У нас в группе нет ни одной команды высокого международного уровня. Все команды нам по зубам. Мы раньше уже много раз на чемпионатах мира попадали примерно на сборные такого же ранга и не выходили из группы. А сейчас при должной подготовке, с учетом того, что мы играем в России, у нас есть хорошие шансы выйти из группы с первого места».
Тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов оказался более сдержан и не стал озвучить никаких прогнозов, передает «Интерфакс». Он отметил, что пока не успел изучить команды-соперницы, с которыми предстоит встретиться на групповом этапе.
Станислав Черчесов: «Нельзя сказать, доволен я или нет. Группа такая, какая есть. Я не знаю ни одной из этих команд, ни разу с ними не встречался, за ними не следил и знаю, что в сборной Египта играет Салах, в команде Уругвая играет Суарес, Кавани. Все это имена, а что команды представляют из себя, я пока не знаю».
А бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев заявил, что сборная России просто обязана выйти в плей-офф на домашнем чемпионате мира. По его мнению, явные фавориты группы — Россия и Уругвай, но в матчах с командами Египта и Саудовской Аравии нельзя переоценивать свои силы, тем более что в египетской сборной играет Мохаммед Салах.
Валерий Газзаев: «Жеребьевка прошла, на мой взгляд, весьма положительно для нашей сборной, задача по выходу из группы даже не должна обсуждаться».
В свою очередь экс-форвард Сергей Кирьяков сборной России отметил, что нельзя впадать в эйфорию и расслабляться после оглашения результатов жеребьевки.
Сергей Кирьяков: «Нам важно настроиться и пройти эти матчи по восходящей по форме, и важно брать три очка уже в первом матче с Саудовской Аравией. Нужно с первого матча доказывать, что команда готова выйти в плей-офф».
На результаты жеребьевки отреагировал и главный тренер египетской сборной Усама Набих. Он отметил, что его подопечные нацелены на победу над всеми соперниками в группе.
Усама Набих: «Группа А совсем не слабее остальных групп на чемпионате. Мы будем уважать каждую сборную, с которой нам предстоит встретиться, и играть только на победу в каждом матче».
Он высказал мнение, что матч с Россией будет очень сложным, но также добавил, что и сборные Уругвая и Саудовской Аравии в настоящее время находятся на подъеме.
Сборная России сыграет в группе А. С Саудовской Аравией российские футболисты встретятся 14 июня в Москве, с Египтом — 19 июня в Санкт-Петербурге, а с Уругваем — 25 июня в Самаре. В 1/8 финала выйдут сборные, занявшие в группе первое и второе места.
Если России удастся выйти в плей-офф, то сборную ожидает встреча с командами из группы B, в которой сыграют Португалия, Испания, Марокко и Иран.
Виталий Мутко: «Но надо прямо сказать: у нас неплохая команда, ей надо набирать ход».
Между тем почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков открыто выразил оптимизм. По его мнению, жеребьевка прошла удачно для России и у сборной есть хорошие шансы на выход в 1/8 финала, сообщает РИА Новости.
Вячеслав Колосков: «У нас в группе нет ни одной команды высокого международного уровня. Все команды нам по зубам. Мы раньше уже много раз на чемпионатах мира попадали примерно на сборные такого же ранга и не выходили из группы. А сейчас при должной подготовке, с учетом того, что мы играем в России, у нас есть хорошие шансы выйти из группы с первого места».
Тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов оказался более сдержан и не стал озвучить никаких прогнозов, передает «Интерфакс». Он отметил, что пока не успел изучить команды-соперницы, с которыми предстоит встретиться на групповом этапе.
Станислав Черчесов: «Нельзя сказать, доволен я или нет. Группа такая, какая есть. Я не знаю ни одной из этих команд, ни разу с ними не встречался, за ними не следил и знаю, что в сборной Египта играет Салах, в команде Уругвая играет Суарес, Кавани. Все это имена, а что команды представляют из себя, я пока не знаю».
А бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев заявил, что сборная России просто обязана выйти в плей-офф на домашнем чемпионате мира. По его мнению, явные фавориты группы — Россия и Уругвай, но в матчах с командами Египта и Саудовской Аравии нельзя переоценивать свои силы, тем более что в египетской сборной играет Мохаммед Салах.
Валерий Газзаев: «Жеребьевка прошла, на мой взгляд, весьма положительно для нашей сборной, задача по выходу из группы даже не должна обсуждаться».
В свою очередь экс-форвард Сергей Кирьяков сборной России отметил, что нельзя впадать в эйфорию и расслабляться после оглашения результатов жеребьевки.
Сергей Кирьяков: «Нам важно настроиться и пройти эти матчи по восходящей по форме, и важно брать три очка уже в первом матче с Саудовской Аравией. Нужно с первого матча доказывать, что команда готова выйти в плей-офф».
На результаты жеребьевки отреагировал и главный тренер египетской сборной Усама Набих. Он отметил, что его подопечные нацелены на победу над всеми соперниками в группе.
Усама Набих: «Группа А совсем не слабее остальных групп на чемпионате. Мы будем уважать каждую сборную, с которой нам предстоит встретиться, и играть только на победу в каждом матче».
Он высказал мнение, что матч с Россией будет очень сложным, но также добавил, что и сборные Уругвая и Саудовской Аравии в настоящее время находятся на подъеме.
Сборная России сыграет в группе А. С Саудовской Аравией российские футболисты встретятся 14 июня в Москве, с Египтом — 19 июня в Санкт-Петербурге, а с Уругваем — 25 июня в Самаре. В 1/8 финала выйдут сборные, занявшие в группе первое и второе места.
Если России удастся выйти в плей-офф, то сборную ожидает встреча с командами из группы B, в которой сыграют Португалия, Испания, Марокко и Иран.
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