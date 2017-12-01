Архиерейский собор РПЦ определил, с кем нельзя венчаться православным

Архиерейский собор, который уже третий день проходит в храме Христа Спасителя, посвящен
100-летию исторического Поместного собора 1917 года. В Москву приехали все иерархи Русской православной церкви, а сам собор уже преподнес сюрпризы, передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
Накануне на соборе огласили письмо отлученного от церкви бывшего киевского митрополита Филарета, которое сочли первым шагом к примирению. А сегодня на соборе впервые в современной истории выступил глава государства. Обычно Владимир Путин посылал его участникам письменное приветствие. Но на этот раз президент решил обратиться к иерархам лично.
Владимир Путин напомнил, что 100 лет назад во время Поместного собора, восстановившего патриаршество, именно вера и святитель Тихон во многом спасли страну, а жизнь потом все расставила по местам.
Владимир Путин: «Святитель Тихон тогда, принимая на себя миссию патриаршего служения, совершил, безусловно, подвиг во имя бога, веры и своего народа. Он сознавал, что возлагает на себя колоссальную личную ответственность в тяжелейший для страны период. Понимал, что встретит не почести со стороны новых властей, а их открытую вражду».
Во время развала Советского Союза, по словам президента, именно церковь заполнила образовавшийся нравственный вакуум, и сейчас она выступает духовным ориентиром для людей не только в границах России, но и всего мира.
Владимир Путин: «Вы знаете, что творили террористы, например, в Сирии, как они преследовали и своих единоверцев, и христиан, уничтожали храмы, убивали. Рассчитываю, что Русская православная церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие объединению усилий международного сообщества для возрождения Сирии и гуманитарной помощи ее гражданам, для восстановления разрушенных культурных и духовных центров. Мы с патриархом много раз на этот счет говорили, я знаю его позицию, мы готовы поддержать все конфессии и все христианские направления, все без исключения. У нас сегодня такая возможность есть, и мы готовы к этой работе».
В ответном слове патриарх поблагодарил президента за то, что в обществе сейчас достигнут нравственный консенсус, а государство не вмешивается в дела церкви.
Патриарх Кирилл: «В нынешней России не существует никаких бюрократических прокладок, осуществляется диалог между патриархом и президентом по всей вертикали нашей жизни, осуществляется диалог, который дает возможность церкви формулировать свое понимание происходящего в стране, в народе».
Кроме того, Архиерейский собор РПЦ принял документ «О канонических аспектах церковного брака» — о венчании. Это первый в современной церковной практике перечень указаний к заключению и прекращению церковного брака, передает РИА Новости.
Согласно этому документу, православным запрещается вступать в брак с еретиками и членами раскольнических сообществ, «враждебных церкви и создающих угрозу ее единству». А браки между православными и нехристианами «не освящаются венчанием». Также «таинство брака не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины христианской веры и нравственности».
Из текста документа «О канонических аспектах церковного брака»: «Не признается возможным венчание браков, зарегистрированных в соответствии с государственным законодательством, но не соответствующих каноническим нормам. Например, при превышении допустимого церковными правилами количества предшествующих браков одним из желающих венчаться или при наличии между лицами, желающими венчаться, недопустимых степеней родства».
Кроме того, РПЦ категорически не признает союзы людей одного пола. А среди допустимых оснований для расторжения церковного брака называется, в частности, прелюбодеяние одного из супругов.
Из текста документа «О канонических аспектах церковного брака»: «Признание церковного брака утратившим каноническую силу также возможно при наличии обстоятельств, которые влияют на брачный союз столь же разрушительно, как и прелюбодеяние, или которые могут быть уподоблены смерти одного из супругов».
Архиерейский собор также постановил, что венчание до государственной регистрации брака разрешается только с благословения епархиального архиерея и в особых случаях.
Владимир Путин напомнил, что 100 лет назад во время Поместного собора, восстановившего патриаршество, именно вера и святитель Тихон во многом спасли страну, а жизнь потом все расставила по местам.
Владимир Путин: «Святитель Тихон тогда, принимая на себя миссию патриаршего служения, совершил, безусловно, подвиг во имя бога, веры и своего народа. Он сознавал, что возлагает на себя колоссальную личную ответственность в тяжелейший для страны период. Понимал, что встретит не почести со стороны новых властей, а их открытую вражду».
Во время развала Советского Союза, по словам президента, именно церковь заполнила образовавшийся нравственный вакуум, и сейчас она выступает духовным ориентиром для людей не только в границах России, но и всего мира.
Владимир Путин: «Вы знаете, что творили террористы, например, в Сирии, как они преследовали и своих единоверцев, и христиан, уничтожали храмы, убивали. Рассчитываю, что Русская православная церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие объединению усилий международного сообщества для возрождения Сирии и гуманитарной помощи ее гражданам, для восстановления разрушенных культурных и духовных центров. Мы с патриархом много раз на этот счет говорили, я знаю его позицию, мы готовы поддержать все конфессии и все христианские направления, все без исключения. У нас сегодня такая возможность есть, и мы готовы к этой работе».
В ответном слове патриарх поблагодарил президента за то, что в обществе сейчас достигнут нравственный консенсус, а государство не вмешивается в дела церкви.
Патриарх Кирилл: «В нынешней России не существует никаких бюрократических прокладок, осуществляется диалог между патриархом и президентом по всей вертикали нашей жизни, осуществляется диалог, который дает возможность церкви формулировать свое понимание происходящего в стране, в народе».
Кроме того, Архиерейский собор РПЦ принял документ «О канонических аспектах церковного брака» — о венчании. Это первый в современной церковной практике перечень указаний к заключению и прекращению церковного брака, передает РИА Новости.
Согласно этому документу, православным запрещается вступать в брак с еретиками и членами раскольнических сообществ, «враждебных церкви и создающих угрозу ее единству». А браки между православными и нехристианами «не освящаются венчанием». Также «таинство брака не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины христианской веры и нравственности».
Из текста документа «О канонических аспектах церковного брака»: «Не признается возможным венчание браков, зарегистрированных в соответствии с государственным законодательством, но не соответствующих каноническим нормам. Например, при превышении допустимого церковными правилами количества предшествующих браков одним из желающих венчаться или при наличии между лицами, желающими венчаться, недопустимых степеней родства».
Кроме того, РПЦ категорически не признает союзы людей одного пола. А среди допустимых оснований для расторжения церковного брака называется, в частности, прелюбодеяние одного из супругов.
Из текста документа «О канонических аспектах церковного брака»: «Признание церковного брака утратившим каноническую силу также возможно при наличии обстоятельств, которые влияют на брачный союз столь же разрушительно, как и прелюбодеяние, или которые могут быть уподоблены смерти одного из супругов».
Архиерейский собор также постановил, что венчание до государственной регистрации брака разрешается только с благословения епархиального архиерея и в особых случаях.
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