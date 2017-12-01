Попытка примирения или провокация: в Москве изучают письмо Филарета

Участники проходящего в эти дни в Москве архиерейского собора внимательно вчитываются в письмо, скромно подписанное «собрат Филарет». Глава так называемого Киевского патриархата, отколовшейся от РПЦ Украинской православной церкви, призвал Кирилла «восстановить общение». Но все последние годы межцерковное общение на Украине сводилось к травле священников московского подчинения и захвату их храмов.
Полный текст послания был опубликован в Сети. Всего одна страница текста, но ее теперь разбирают буквально по словам. Еще бы, ведь бывший киевский митрополит Филарет обратился к патриарху Кириллу не с критикой и проклятиями, как бывало не раз, а с призывом прекратить конец существующему противостоянию и восстановить молитвенное общение ради миллионов верующих. В конце письма Филарет попросил прощения «во всем, чем согрешил словом и делом».
В Русской православной церкви заявили, что к диалогу готовы. На заседании Архиерейского собора в Москве уже создали специальную переговорную комиссию. Но из Киева вдруг пришло опровержение: ничего подобного о преодолении раскола Филарет не говорил и уж тем более не каялся.
Евстратий Зоря, пресс-секретарь самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата: «Патриарх не каялся, не кается и не будет каяться, потому что он не признает никакого „греха раскола“, он не признает того, что он виноват в разделении украинского православия, поэтому покаяние в том смысле, о котором говорят в Москве, перед русской церковью, нет и не может быть».
Раскол Украинской православной церкви произошел в 1992 году, с тех пор одна подчиняется Московскому патриархату и имеет при этом широкую автономию, а другая — Киевскому. Последняя, которую как раз и возглавляет Филарет, официально не признана. Сам он предан анафеме и от церкви отлучен.
Патриарх, который во всем мире считается раскольником, часто выступает еще и как политическая фигура. Он, например, летал в Вашингтон, чтобы попросить США о поставках Украине летального оружия, чтобы убивать своих же граждан.
Филарет неоднократно говорил о том, что «Донбасс должен кровью искупить свой грех». В церквях Украинского патриархата и сегодня собирают пожертвования на помощь армии, хотя, казалось бы, церковь уж точно не должна поддерживать войну. А вот Филарет лично благословлял бойцов ВСУ на то, чтобы идти и расправляться с сепаратистами.
Травля священников, погромы храмов давно стали на Украине обычным делом. Нападают не случайно исключительно на приходы, относящиеся к Московскому патриархату. Ведь Филарет публично обвиняет каноническую украинскую церковь в поддержке сепаратизма, а националисты его слова воспринимают как призыв к активным действиям.
Он призывал к войне, а теперь захотел мира? Клеймил Московский патриархат, а сейчас готов к переговорам? Вопросов много, политологи не исключают, что письмо может быть провокацией. Но представители Русской православной церкви в любом случае готовы сделать все, чтобы не упустить этот пусть и призрачный, но все же шанс на объединение православной церкви на Украине после 25 лет раскола.
В Русской православной церкви заявили, что к диалогу готовы. На заседании Архиерейского собора в Москве уже создали специальную переговорную комиссию. Но из Киева вдруг пришло опровержение: ничего подобного о преодолении раскола Филарет не говорил и уж тем более не каялся.
Евстратий Зоря, пресс-секретарь самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата: «Патриарх не каялся, не кается и не будет каяться, потому что он не признает никакого „греха раскола“, он не признает того, что он виноват в разделении украинского православия, поэтому покаяние в том смысле, о котором говорят в Москве, перед русской церковью, нет и не может быть».
Раскол Украинской православной церкви произошел в 1992 году, с тех пор одна подчиняется Московскому патриархату и имеет при этом широкую автономию, а другая — Киевскому. Последняя, которую как раз и возглавляет Филарет, официально не признана. Сам он предан анафеме и от церкви отлучен.
Патриарх, который во всем мире считается раскольником, часто выступает еще и как политическая фигура. Он, например, летал в Вашингтон, чтобы попросить США о поставках Украине летального оружия, чтобы убивать своих же граждан.
Филарет неоднократно говорил о том, что «Донбасс должен кровью искупить свой грех». В церквях Украинского патриархата и сегодня собирают пожертвования на помощь армии, хотя, казалось бы, церковь уж точно не должна поддерживать войну. А вот Филарет лично благословлял бойцов ВСУ на то, чтобы идти и расправляться с сепаратистами.
Травля священников, погромы храмов давно стали на Украине обычным делом. Нападают не случайно исключительно на приходы, относящиеся к Московскому патриархату. Ведь Филарет публично обвиняет каноническую украинскую церковь в поддержке сепаратизма, а националисты его слова воспринимают как призыв к активным действиям.
Он призывал к войне, а теперь захотел мира? Клеймил Московский патриархат, а сейчас готов к переговорам? Вопросов много, политологи не исключают, что письмо может быть провокацией. Но представители Русской православной церкви в любом случае готовы сделать все, чтобы не упустить этот пусть и призрачный, но все же шанс на объединение православной церкви на Украине после 25 лет раскола.
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