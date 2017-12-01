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    В Москве объявлено штормовое предупреждение

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    В Москве объявлено штормовое предупреждение

    В Москве объявлено штормовое предупреждение

    В Москве объявлено штормовое предупреждение
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • В ближайшие часы в столичном регионе усилится ветер. Об этом сообщили в городском метеобюро.

    Из сообщения метеобюро: «С 10:00 до 21:00 в Москве и Московской области ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше».

    В первый день зимы погодные условия будут представлять потенциальную опасность для жителей столицы, передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

    По прогнозу синоптиков, в пятницу в Москве ожидаются снег, местами метель, гололед, налипание снега, снежные заносы и сильный ветер (желтый уровень опасности).

    Росгидромет уточняет, что в первый день зимы в столице может выпасть почти 20% месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 56 мм.

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