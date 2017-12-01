Адвокат осужденного в США хакера Селезнёва увидел в деле политический окрас

Американский суд приговорил россиянина Романа Селезнёва к 14 годам тюрьмы за мошенничество в Интернете. Это притом что Селезнёв уже отбывает первый срок: ранее его посадили на 27 лет за кибершпионаж. Это рекордный приговор в истории за
онлайн-преступления.
Это уже второй приговор по делам о хакерстве и финансовом мошенничестве, вынесенный в Америке Роману Селезнёву. Федеральный суд штата Джорджия сегодня приговорил россиянина к 14 годам тюрьмы за обналичивание средств, снятых с помощью взломанных данных дебетовых карт.
По данным американской прокуратуры, Селезнёв лично получил от этой операции два с лишним миллиона долларов. Свою вину Роман признал еще в сентябре, и суд в Атланте учел это: новый срок не будет добавлен к уже существующему.
Полтора года назад в Сиэтле федеральный суд приговорил Селезнёва к 27 годам тюрьмы за вывод из системы WorldPay в 2008 году свыше 150 миллионов долларов. Тогда этот взлом в Америке назвали самой изощренной операцией, проведенной хакерами. Приговор Роману стал крупнейшим в истории США, из когда-либо вынесенных за киберпреступления. Но адвокат Романа уверен, что все это дело имеет явный политический окрас.
Игорь Литвак, адвокат: «27 лет — это самый длинный срок. Это срок, который он не переживет. Мы апеллируем вердикт и срок, в том числе из-за обстоятельств его здоровья. Я могу сказать мое личное мнение: он получил такой срок, потому что он россиянин. Я считаю, если бы он был из Канады, из Англии, то такого бы срока не было».
Сейчас Селезнёв находится в тюрьме города Атланта, в обычной камере, несмотря на проблемы со здоровьем, о которых уже не раз сообщалось властям.
По данным американской прокуратуры, Селезнёв лично получил от этой операции два с лишним миллиона долларов. Свою вину Роман признал еще в сентябре, и суд в Атланте учел это: новый срок не будет добавлен к уже существующему.
Полтора года назад в Сиэтле федеральный суд приговорил Селезнёва к 27 годам тюрьмы за вывод из системы WorldPay в 2008 году свыше 150 миллионов долларов. Тогда этот взлом в Америке назвали самой изощренной операцией, проведенной хакерами. Приговор Роману стал крупнейшим в истории США, из когда-либо вынесенных за киберпреступления. Но адвокат Романа уверен, что все это дело имеет явный политический окрас.
Игорь Литвак, адвокат: «27 лет — это самый длинный срок. Это срок, который он не переживет. Мы апеллируем вердикт и срок, в том числе из-за обстоятельств его здоровья. Я могу сказать мое личное мнение: он получил такой срок, потому что он россиянин. Я считаю, если бы он был из Канады, из Англии, то такого бы срока не было».
Сейчас Селезнёв находится в тюрьме города Атланта, в обычной камере, несмотря на проблемы со здоровьем, о которых уже не раз сообщалось властям.
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