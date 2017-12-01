Поедем, поедим!
ТВ-Эфир
Поедем, поедим!
    •  

    В США суд вынес новый приговор Роману Селезнёву

    2 комментария
    • Фото: justice.gov
    В США суд вынес новый приговор Роману Селезнёву

    В США суд вынес новый приговор Роману Селезнёву

    В США суд вынес новый приговор Роману Селезнёву
  • Фото: justice.gov

    • Осужденного в США за кибермошенничество гражданина России Романа Селезнёва приговорили еще к 14 годам лишения свободы.

    Заявление пресс-службы Минюста США: «Осужденный за преступления гражданин России сегодня по обвинениям, выдвинутым против него в штатах Джорджия и Невада, был приговорен к 14 годам тюрьмы за участие в кибермошенничестве на сумму 50 миллионов долларов и похищении из банков 9 миллионов долларов с помощью хакерских схем».

    В распространенном американским министерством юстиции сообщении говорится, что сроки не суммируются, и что Селезнёв будет отбывать это наказание параллельно с 27-летним сроком заключения, к которому он был приговорен в апреле этого года федеральным окружным судом Сиэтла, пишет ТАСС.

    Напомним, дело Романа Селезнёва вызвало широкий общественные резонанс не только из-за того, что 27 годам тюрьмы — это беспрецедентно высокий срок по подобным делам в США, но и из-за обстоятельств задержания россиянина. Селезнёв был задержан на Мальдивских островах во время отдыха с семьей и вывезен американскими спецагентами в США. Отец Романа Селезнёва, депутат Госдумы Валерий Селезнёв, а также МИД РФ назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru