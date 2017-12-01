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    Пользователи WhatsApp пережили четвертый сбой за год. гаджеты, Интернет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПользователи WhatsApp пережили четвертый сбой за год

    Пользователи WhatsApp пережили четвертый сбой за год

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    Пользователи WhatsApp пережили четвертый сбой за год

    Пользователи WhatsApp пережили четвертый сбой за год

    Пользователи WhatsApp пережили четвертый сбой за год

      Мессенджер WhatsApp устранил проблемы в работе. Об этом заявили в самой компании.

      Накануне сообщения о сбоях поступили из десятков стран. Жаловались жители США, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Нидерландов, Испании, Италии, Германии, России.

      По данным сервиса Downdetector, проблемы начались примерно в 21:00–22:00. Приложение просто не грузилось или сообщения не отправлялись.

      Этот сбой у WhatsApp — четвертый за год. Предыдущий произошел в начале ноября. Сервисом каждый день пользуется миллиард человек.

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