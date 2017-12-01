Пользователи WhatsApp пережили четвертый сбой за год

Мессенджер WhatsApp устранил проблемы в работе. Об этом заявили в самой компании.
Накануне сообщения о сбоях поступили из десятков стран. Жаловались жители США, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Нидерландов, Испании, Италии, Германии, России.
По данным сервиса Downdetector, проблемы начались примерно в 21:00–22:00. Приложение просто не грузилось или сообщения не отправлялись.
Этот сбой у WhatsApp — четвертый за год. Предыдущий произошел в начале ноября. Сервисом каждый день пользуется миллиард человек.
По данным сервиса Downdetector, проблемы начались примерно в 21:00–22:00. Приложение просто не грузилось или сообщения не отправлялись.
Этот сбой у WhatsApp — четвертый за год. Предыдущий произошел в начале ноября. Сервисом каждый день пользуется миллиард человек.
Комментарии