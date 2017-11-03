В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

Пользователи WhatsApp по всему миру пожаловались сегодня утром на сбой в работе мессенджера.
Проблемы в работе зарубежного мессенджера WhatsApp наблюдались в пятницу утром, 3 ноября, по всему миру, в том числе на территории России. Об этом сообщил сервис Downdetector.
На экранах смартфонов при попытке открыть мессенджер возникала заставка загрузки и ничего не происходило. Больше всего жалоб поступило из Нидерландов. Кроме того, пожаловались пользователи из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии и других стран Европы. Также на неработающий мессенджер обратили внимание жители Малайзии, Индонезии, Индии, Австралии и США.
Пользователи в России тоже заметили сбой в работе мессенджера. В основном жалобы поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
К настоящему времени работа WhatsApp восстановлена. Функции отправки и получения сообщений снова доступны.
На экранах смартфонов при попытке открыть мессенджер возникала заставка загрузки и ничего не происходило. Больше всего жалоб поступило из Нидерландов. Кроме того, пожаловались пользователи из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии и других стран Европы. Также на неработающий мессенджер обратили внимание жители Малайзии, Индонезии, Индии, Австралии и США.
Пользователи в России тоже заметили сбой в работе мессенджера. В основном жалобы поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
К настоящему времени работа WhatsApp восстановлена. Функции отправки и получения сообщений снова доступны.
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