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    В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

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    • Фото: downdetector.ru
    В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

    В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

    В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
  • Фото: downdetector.ru

    • Пользователи WhatsApp по всему миру пожаловались сегодня утром на сбой в работе мессенджера.

    Проблемы в работе зарубежного мессенджера WhatsApp наблюдались в пятницу утром, 3 ноября, по всему миру, в том числе на территории России. Об этом сообщил сервис Downdetector.

    На экранах смартфонов при попытке открыть мессенджер возникала заставка загрузки и ничего не происходило. Больше всего жалоб поступило из Нидерландов. Кроме того, пожаловались пользователи из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии и других стран Европы. Также на неработающий мессенджер обратили внимание жители Малайзии, Индонезии, Индии, Австралии и США.

    Пользователи в России тоже заметили сбой в работе мессенджера. В основном жалобы поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

    К настоящему времени работа WhatsApp восстановлена. Функции отправки и получения сообщений снова доступны.

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