В Японии назвали дату отречения от престола императора Акихито

В Японии впервые за 25 лет состоялось заседание комиссии по делам императорской семьи, на котором было принято решение о том, когда император Акихито уйдет на покой.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Сегодня на заседании комиссии по делам императорской семьи на основании Закона об императорском доме и закона о передаче трона было решено осуществить ее 30 апреля 31 года эры правления Хэйсэй (по европейскому летоисчислению 31 апреля 2019 года). Уход от дел императора состоится впервые за 200 лет. Правительство Японии приложит все силы, чтобы передача трона новому императору прошла благополучно в благословении народа».
Японский премьер пояснил, что новый император Нарухито вступит на престол 1 мая. Эти даты были выбраны потому, что в Японии в это время начинается период праздников, который сочли наиболее благоприятным для плавной передачи трона.
Напомним, в августе прошлого года император в телеобращении дал понять, что ему трудно выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста, и что он хотел бы передать трон своему сыну и наследнику. Летом этого год парламент Японии одобрил законопроект об отречении от престола императора Акихито и передаче трона его старшему сыну — наследному принцу Нарухито.
Японский премьер пояснил, что новый император Нарухито вступит на престол 1 мая. Эти даты были выбраны потому, что в Японии в это время начинается период праздников, который сочли наиболее благоприятным для плавной передачи трона.
Напомним, в августе прошлого года император в телеобращении дал понять, что ему трудно выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста, и что он хотел бы передать трон своему сыну и наследнику. Летом этого год парламент Японии одобрил законопроект об отречении от престола императора Акихито и передаче трона его старшему сыну — наследному принцу Нарухито.
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