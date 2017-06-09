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  • 09.06, 06:01

    В Японии одобрили отречение императора

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    В Японии одобрили отречение императора

    В Японии одобрили отречение императора

    Верхняя палата парламента Японии одобрила сегодня специальный законопроект об отречении от престола императора Акихито и передаче трона его старшему сыну — наследному принцу Нарухито.

    В голосовании по законопроекту об отречении приняли участие 235 из 242 депутатов, все они выступили в поддержку документа.

    Предполагается, что после обнародования закона император Японии может покинуть свой пост в течение трех лет. Точная дата этого события не называется, но, по некоторым данным, это может произойти в конце 2018 года.

    После отречения Акихито сохранит все привилегии, которые положены его статусу. К нему по-прежнему будут обращаться Ваше величество. Младший сын Акихито Акисино займет первое место в очереди на престол.

    Сейчас императору Японии 83 года. Акихито считается представителем одной из старейших монарших династий мира, передает ТАСС.

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