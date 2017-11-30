Ментовские войны — 11
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 11
    •  
    Главы стран ОДКБ утвердили стратегию коллективной безопасности до 2025 года. дипломатия, ОДКБ, Северная Корея, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавы стран ОДКБ утвердили стратегию коллективной безопасности до 2025 года

    Главы стран ОДКБ утвердили стратегию коллективной безопасности до 2025 года

    комментировать
    Главы стран ОДКБ утвердили стратегию коллективной безопасности до 2025 года

    Главы стран ОДКБ утвердили стратегию коллективной безопасности до 2025 года

    Главы стран ОДКБ утвердили стратегию коллективной безопасности до 2025 года

      Сегодня лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана встретились в Минске на саммите ОДКБ. Президенты обсудили, как объединить усилия в борьбе с терроризмом и незаконной миграцией.

      В первой половине дня прошли заседания глав внешнеполитических ведомств, министров обороны и секретарей Совбезов, где были согласованы все из 20 с лишним вопросов повестки. Затем — встречи на уровне глав государств в узком и расширенном составе.

      Повестка представительного саммита обширная. Тут и подведение итогов за год, и планы на следующий: председательство переходит от Белоруссии к Казахстану. Президенты утвердили стратегию коллективной безопасности сразу до 2025 года.

      Обсуждались и острые общемировые темы. В частности, ситуация вокруг Северной Кореи. Резюме: главное — не допустить военного развития событий на полуострове и решать все вопросы исключительно дипломатическим путем, при этом не провоцируя КНДР на резкие шаги, как это делают США.

      Шла речь и о Сирии. Миротворческие контингенты ОДКБ готовы подключиться к сирийскому урегулировании при соответствующем решение лидеров стран организации и мандата ООН.

      Усиление военного потенциала ОДКБ — отдельная тема. На этом настаивает пока еще председательствующая в организации Белоруссия, поэтому на саммите принят ряд документов закрытого характера по военной составляющей организации. А в сфере общей безопасности подготовлен единый для всех стран-участниц список террористических организаций. При этом ОДКБ намерена активнее и плодотворнее взаимодействовать с третьими странами для представительства своих интересов на международной арене.

      Среди других принципиальных вопросов — усиление борьбы с информационными угрозами. Речь шла и о противодействии незаконной миграции. И под занавес — менее глобальный, но тоже по-своему важный момент. Официально утверждены эмблема и флаг организации, передает корреспондент НТВ Сергей Савин.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru