Главы стран ОДКБ утвердили стратегию коллективной безопасности до 2025 года

Сегодня лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана встретились в Минске на саммите ОДКБ. Президенты обсудили, как объединить усилия в борьбе с терроризмом и незаконной миграцией.
В первой половине дня прошли заседания глав внешнеполитических ведомств, министров обороны и секретарей Совбезов, где были согласованы все из 20 с лишним вопросов повестки. Затем — встречи на уровне глав государств в узком и расширенном составе.
Повестка представительного саммита обширная. Тут и подведение итогов за год, и планы на следующий: председательство переходит от Белоруссии к Казахстану. Президенты утвердили стратегию коллективной безопасности сразу до 2025 года.
Обсуждались и острые общемировые темы. В частности, ситуация вокруг Северной Кореи. Резюме: главное — не допустить военного развития событий на полуострове и решать все вопросы исключительно дипломатическим путем, при этом не провоцируя КНДР на резкие шаги, как это делают США.
Шла речь и о Сирии. Миротворческие контингенты ОДКБ готовы подключиться к сирийскому урегулировании при соответствующем решение лидеров стран организации и мандата ООН.
Усиление военного потенциала ОДКБ — отдельная тема. На этом настаивает пока еще председательствующая в организации Белоруссия, поэтому на саммите принят ряд документов закрытого характера по военной составляющей организации. А в сфере общей безопасности подготовлен единый для всех стран-участниц список террористических организаций. При этом ОДКБ намерена активнее и плодотворнее взаимодействовать с третьими странами для представительства своих интересов на международной арене.
Среди других принципиальных вопросов — усиление борьбы с информационными угрозами. Речь шла и о противодействии незаконной миграции. И под занавес — менее глобальный, но тоже по-своему важный момент. Официально утверждены эмблема и флаг организации, передает корреспондент НТВ Сергей Савин.
Повестка представительного саммита обширная. Тут и подведение итогов за год, и планы на следующий: председательство переходит от Белоруссии к Казахстану. Президенты утвердили стратегию коллективной безопасности сразу до 2025 года.
Обсуждались и острые общемировые темы. В частности, ситуация вокруг Северной Кореи. Резюме: главное — не допустить военного развития событий на полуострове и решать все вопросы исключительно дипломатическим путем, при этом не провоцируя КНДР на резкие шаги, как это делают США.
Шла речь и о Сирии. Миротворческие контингенты ОДКБ готовы подключиться к сирийскому урегулировании при соответствующем решение лидеров стран организации и мандата ООН.
Усиление военного потенциала ОДКБ — отдельная тема. На этом настаивает пока еще председательствующая в организации Белоруссия, поэтому на саммите принят ряд документов закрытого характера по военной составляющей организации. А в сфере общей безопасности подготовлен единый для всех стран-участниц список террористических организаций. При этом ОДКБ намерена активнее и плодотворнее взаимодействовать с третьими странами для представительства своих интересов на международной арене.
Среди других принципиальных вопросов — усиление борьбы с информационными угрозами. Речь шла и о противодействии незаконной миграции. И под занавес — менее глобальный, но тоже по-своему важный момент. Официально утверждены эмблема и флаг организации, передает корреспондент НТВ Сергей Савин.
Комментарии