Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Экс-губернатор Белых и его супруга обвенчались в СИЗО

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС , Евгения Новоженина / РИА Новости
    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Белых и его супруга обвенчались в СИЗО

    Экс-губернатор Белых и его супруга обвенчались в СИЗО

    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Белых и его супруга обвенчались в СИЗО
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС , Евгения Новоженина / РИА Новости

    • Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взяток, и его супругу обвенчали в СИЗО.

    Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат подсудимого Андрей Грохотов. По словам Грохотова, венчание прошло
    без торжественных элементов в комнате для свиданий. Церемония продлилось около двух часов.

    Грохотов добавил, что торжественные мероприятия по этому поводу пара планирует провести когда появится такая возможность.

    Ранее, 14 ноября, Никита Белых и его невеста Екатерина Рейферт заключили брак в СИЗО. Процедура бракосочетания продлилась 15 минут. Потом молодожены около часа общались через стекло.

    смотретьСуд продлил арест экс-губернатору Никите Белых
    Суд продлил арест экс-губернатору Никите Белых
    Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов 24 июня при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.

    Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

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