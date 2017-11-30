Экс-губернатор Белых и его супруга обвенчались в СИЗО

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взяток, и его супругу обвенчали в СИЗО.
Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат подсудимого Андрей Грохотов. По словам Грохотова, венчание прошло
без торжественных элементов в комнате для свиданий. Церемония продлилось около двух часов.
Грохотов добавил, что торжественные мероприятия по этому поводу пара планирует провести когда появится такая возможность.
Ранее, 14 ноября, Никита Белых и его невеста Екатерина Рейферт заключили брак в СИЗО. Процедура бракосочетания продлилась 15 минут. Потом молодожены около часа общались через стекло.
Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов 24 июня при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.
без торжественных элементов в комнате для свиданий. Церемония продлилось около двух часов.
Грохотов добавил, что торжественные мероприятия по этому поводу пара планирует провести когда появится такая возможность.
Ранее, 14 ноября, Никита Белых и его невеста Екатерина Рейферт заключили брак в СИЗО. Процедура бракосочетания продлилась 15 минут. Потом молодожены около часа общались через стекло.
Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов 24 июня при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.
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