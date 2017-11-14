Экс-губернатор Кировской области Никита Белых женился в СИЗО

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых во вторник женился в СИЗО, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.
Грохотов сообщил РИА Новости, что церемония состоялась в «Матросской тишине».
Андрей Грохотов: «Мой подзащитный сочетался браком со своей невестой».
Ранее СМИ сообщали, что Белых собирался жениться на жительнице Подмосковья, с которой познакомился в соцсетях. Адвокат Белых Марина Ярош в августе говорила, что экс-губернатору разрешили жениться в следственном изоляторе. По ее словам, сначала невесту Екатерину Рейферт должны были допросить в качестве свидетеля. Известно, что невеста Белых — поэтесса.
Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.
Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.
Андрей Грохотов: «Мой подзащитный сочетался браком со своей невестой».
Ранее СМИ сообщали, что Белых собирался жениться на жительнице Подмосковья, с которой познакомился в соцсетях. Адвокат Белых Марина Ярош в августе говорила, что экс-губернатору разрешили жениться в следственном изоляторе. По ее словам, сначала невесту Екатерину Рейферт должны были допросить в качестве свидетеля. Известно, что невеста Белых — поэтесса.
Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.
Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.
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