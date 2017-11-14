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    Экс-губернатор Кировской области Никита Белых женился в СИЗО

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    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Кировской области Никита Белых женился в СИЗО

    Экс-губернатор Кировской области Никита Белых женился в СИЗО

    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Кировской области Никита Белых женился в СИЗО

    Бывший губернатор Кировской области Никита Белых во вторник женился в СИЗО, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

    Грохотов сообщил РИА Новости, что церемония состоялась в «Матросской тишине».

    Андрей Грохотов: «Мой подзащитный сочетался браком со своей невестой».

    Ранее СМИ сообщали, что Белых собирался жениться на жительнице Подмосковья, с которой познакомился в соцсетях. Адвокат Белых Марина Ярош в августе говорила, что экс-губернатору разрешили жениться в следственном изоляторе. По ее словам, сначала невесту Екатерину Рейферт должны были допросить в качестве свидетеля. Известно, что невеста Белых — поэтесса.

    смотретьНевеста Никиты Белых рассказала об отношениях с арестованным экс-губернатором
    Невеста Никиты Белых рассказала об отношениях с арестованным экс-губернатором
    Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

    Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

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