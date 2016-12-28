«Уже измучился»: у Белых не получается жениться в СИЗО

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых пожаловался на то, что никак не может сыграть свадьбу в СИЗО.дал разрешение на свадьбу и отправил документы по почте, однако в СИЗО они так и не поступили. В связи с этим Белых заявил, что «уже измучился, и невеста измучилась».
При этом, отмечает ТАСС, экс-губернатор не высказывал жалоб на условия содержания в СИЗО.
получении взятки. По данным следствия, всего он получил 400 тыс. евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату. В настоящий момент экс-губернатор находится в столичном СИЗО «Лефортово».
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