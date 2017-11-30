Жертвами взрыва в суде украинского Никополя стали два человека

Подсудимый, получивший ранение при взрыве гранаты в суде украинского Никополя, скончался в больнице.
Один из пострадавших в результате взрыва, устроенного отцом жертвы преступления в суде, скончался. Это был один из троих подсудимых, сообщила РИА Новости представительница областного управления Нацполиции Анна Старчевская. Она также уточнила, что при взрыве пострадали еще девять человек.
Анна Старчевская, начальник отдела коммуникации управления Нацполиции в Днепропетровской области: «Умер один из раненных во время взрыва, таким образом, на данный момент мы имеем двух погибших и девять раненых».
Старчевская добавила, что полиция с самого начала проводила проверку по статье «Умышленное убийство».
Напомним, ранее в четверг во время заседания Никопольского суда в Днепропетровской области отец потерпевшего взорвал в суде две гранаты. Ранения получили подсудимые, конвоиры, сотрудники суда и гражданские лица. Сам мужчина погиб на месте. Сообщалось, что мужчина взорвал себя после того, как суд в очередной раз перенес заседание.
В суде слушалось дело об убийстве двоих молодых людей, среди которых был сын погибшего. Преступники в масках в феврале прошлого года расстреляли их автомобиль. По данным следствия, двойное убийство могло быть совершено из-за разборок среди наркоторговцев.
Анна Старчевская, начальник отдела коммуникации управления Нацполиции в Днепропетровской области: «Умер один из раненных во время взрыва, таким образом, на данный момент мы имеем двух погибших и девять раненых».
Старчевская добавила, что полиция с самого начала проводила проверку по статье «Умышленное убийство».
Напомним, ранее в четверг во время заседания Никопольского суда в Днепропетровской области отец потерпевшего взорвал в суде две гранаты. Ранения получили подсудимые, конвоиры, сотрудники суда и гражданские лица. Сам мужчина погиб на месте. Сообщалось, что мужчина взорвал себя после того, как суд в очередной раз перенес заседание.
В суде слушалось дело об убийстве двоих молодых людей, среди которых был сын погибшего. Преступники в масках в феврале прошлого года расстреляли их автомобиль. По данным следствия, двойное убийство могло быть совершено из-за разборок среди наркоторговцев.
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