Отец жертвы преступления подорвал себя в суде украинского Никополя: видео с места

Отец погибшего юноши взорвал две гранаты во время суда над убийцами сына в украинском Никополе.
Во время заседания Никопольского суда в Днепропетровской области отец потерпевшего достал две гранаты и взорвал их. От взрыва пострадали семь человек, сам мужчина погиб на месте, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Пресс-служба Нацполиции Украины: «Сегодня, 30 ноября в 11:20 в Никопольском суде во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего достал 2 гранаты и взорвал их. От взрыва сам мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили трое подсудимых, двое сотрудников конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Всех пострадавших доставили в больницу».
Полиция проводит проверку. Предстоит выяснить, как мужчине удалось пронести гранаты в суд. Как сообщил «Комсомольской правде» пресс-секретарь Нацполиции Украины, мужчина взорвал себя после того, как суд в очередной раз перенес заседание.
В суде сегодня слушалось дело о расстреле автомобиля в Никополе в феврале 2016 года. Несколько человек в масках тогда напали на иномарку, в которой ехали двое молодых людей, и расстреляли их в упор. Пассажир и водитель погибли. Один из них был сыном погибшего сегодня. Одним из преступников оказался местный житель, ранее судимый за распространение наркотиков. По данным следствия, двойное убийство могло произойти из-за разборок среди наркоторговцев.
Пресс-служба Нацполиции Украины: «Сегодня, 30 ноября в 11:20 в Никопольском суде во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего достал 2 гранаты и взорвал их. От взрыва сам мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили трое подсудимых, двое сотрудников конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Всех пострадавших доставили в больницу».
Полиция проводит проверку. Предстоит выяснить, как мужчине удалось пронести гранаты в суд. Как сообщил «Комсомольской правде» пресс-секретарь Нацполиции Украины, мужчина взорвал себя после того, как суд в очередной раз перенес заседание.
В суде сегодня слушалось дело о расстреле автомобиля в Никополе в феврале 2016 года. Несколько человек в масках тогда напали на иномарку, в которой ехали двое молодых людей, и расстреляли их в упор. Пассажир и водитель погибли. Один из них был сыном погибшего сегодня. Одним из преступников оказался местный житель, ранее судимый за распространение наркотиков. По данным следствия, двойное убийство могло произойти из-за разборок среди наркоторговцев.
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