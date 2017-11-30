Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Отец жертвы преступления подорвал себя в суде украинского Никополя: видео с места. Украина, самоубийства, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтец жертвы преступления подорвал себя в суде украинского Никополя: видео с места

    Отец жертвы преступления подорвал себя в суде украинского Никополя: видео с места

    комментировать
    Отец жертвы преступления подорвал себя в суде украинского Никополя: видео с места

    Отец жертвы преступления подорвал себя в суде украинского Никополя: видео с места

    Отец жертвы преступления подорвал себя в суде украинского Никополя: видео с места

      Отец погибшего юноши взорвал две гранаты во время суда над убийцами сына в украинском Никополе.

      Во время заседания Никопольского суда в Днепропетровской области отец потерпевшего достал две гранаты и взорвал их. От взрыва пострадали семь человек, сам мужчина погиб на месте, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

      Пресс-служба Нацполиции Украины: «Сегодня, 30 ноября в 11:20 в Никопольском суде во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего достал 2 гранаты и взорвал их. От взрыва сам мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили трое подсудимых, двое сотрудников конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Всех пострадавших доставили в больницу».

      Полиция проводит проверку. Предстоит выяснить, как мужчине удалось пронести гранаты в суд. Как сообщил «Комсомольской правде» пресс-секретарь Нацполиции Украины, мужчина взорвал себя после того, как суд в очередной раз перенес заседание.

      В суде сегодня слушалось дело о расстреле автомобиля в Никополе в феврале 2016 года. Несколько человек в масках тогда напали на иномарку, в которой ехали двое молодых людей, и расстреляли их в упор. Пассажир и водитель погибли. Один из них был сыном погибшего сегодня. Одним из преступников оказался местный житель, ранее судимый за распространение наркотиков. По данным следствия, двойное убийство могло произойти из-за разборок среди наркоторговцев.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru