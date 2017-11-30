В Доме Романовых ответили на отказ Поклонской от «дворянских титулов»

В Доме Романовых прокомментировали заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской, решившей отказаться от пожалованных ей наград и «дворянских титулов»
из-за нашумевшего фильма «Матильда».
Директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов заявил, что Поклонская «принимает очень сложные решения, не ознакомившись с ситуацией». По его словам,
никаких титулов ей не жаловал.
Александр Закатов, директор канцелярии Дома Романовых: «Депутат Поклонская защищает Романовых от самих Романовых. Это выглядит очень комично. Нам прислали ее весьма спутанное сообщение. Ей никто не жаловал никаких титулов. Госпожа Поклонская совершенно не разбирается в том, что происходит в Доме Романовых».
Он также подчеркнул, что великая княгиня Мария Владимировна заняла в отношении «Матильды» позицию, абсолютно идентичную позиции РПЦ. Она признала фильм кощунственным, но посчитала, что запрещать его не имеет смысла, так как это принесет ему лишнюю рекламу, передает РИА Новости.
Аналогичное заявление в интервью радиостанции «Говорит Москва» сделал и адвокат главы императорского дома Герман Лукьянов. Он подтвердил, что Поклонской не от чего отказываться.
Герман Лукьянов, адвокат главы Дома Романовых: «У нее не было и нет никакого титула. Пусть она его определит, назовет свой титул. Пусть она докажет, что титул у нее есть. Нельзя отказаться от того, чего нет. Это говорит о своеобразии ее сознания. У нас есть титул граф, барон, князь. О каком титуле речь?»
Что касается награды, добавил Лукьянов, то ее возврат — личное дело Поклонской.
Ранее Наталья Поклонская заявила о своем решении вернуть главе дома Романовых Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн Орден святой Анастасии Узорешительницы, который великая княгиня вручила ей в связи с присоединением Крыма в России. Причиной возврата ордена Поклонская назвала реакцию Дома Романовых на фильм «Матильда».
никаких титулов ей не жаловал.
Александр Закатов, директор канцелярии Дома Романовых: «Депутат Поклонская защищает Романовых от самих Романовых. Это выглядит очень комично. Нам прислали ее весьма спутанное сообщение. Ей никто не жаловал никаких титулов. Госпожа Поклонская совершенно не разбирается в том, что происходит в Доме Романовых».
Он также подчеркнул, что великая княгиня Мария Владимировна заняла в отношении «Матильды» позицию, абсолютно идентичную позиции РПЦ. Она признала фильм кощунственным, но посчитала, что запрещать его не имеет смысла, так как это принесет ему лишнюю рекламу, передает РИА Новости.
Аналогичное заявление в интервью радиостанции «Говорит Москва» сделал и адвокат главы императорского дома Герман Лукьянов. Он подтвердил, что Поклонской не от чего отказываться.
Герман Лукьянов, адвокат главы Дома Романовых: «У нее не было и нет никакого титула. Пусть она его определит, назовет свой титул. Пусть она докажет, что титул у нее есть. Нельзя отказаться от того, чего нет. Это говорит о своеобразии ее сознания. У нас есть титул граф, барон, князь. О каком титуле речь?»
Что касается награды, добавил Лукьянов, то ее возврат — личное дело Поклонской.
Ранее Наталья Поклонская заявила о своем решении вернуть главе дома Романовых Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн Орден святой Анастасии Узорешительницы, который великая княгиня вручила ей в связи с присоединением Крыма в России. Причиной возврата ордена Поклонская назвала реакцию Дома Романовых на фильм «Матильда».
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