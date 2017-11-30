Поклонская отказалась от дворянских титулов из-за «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила отказаться от награды и «дворянских титулов», которые ей ранее вручила глава императорского дома в изгнании Мария
Мухранская-Гогенцоллерн.
Свое решение Поклонская объяснила неприятием позиции, которую Российский императорский дом занял в отношении к фильму «Матильда». Об этом Поклонская написала на своей странице в Facebook.
Поклонская пояснила, что в 2014 году Мария Мухранская-Гогенцоллерн возвела ее в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского ордена святой Анастасии Узорешительницы «за сохранение мира на Крымской Земле» в связи с воссоединением Крыма с Россией.
По словам Поклонской, тогда она с благодарностью приняла орден и титул «по причине признания вручающей стороной восстановления исторической справедливости». Однако, когда Мухранская-Гогенцоллерн выступила против запрета «Матильды», решила вернуть все полученные награды.
Наталья Поклонская: «Но через время наступила ситуация с фильмом „Матильда“, отношение к которому стало лакмусовой бумажкой порядочности и подлинного отношения к Святой Царской Семье, да и к вере, к защите устоев нашей Родины в целом. Мария Владимировна и её официальный представитель г-н Закатов, в целом отрицательно оценивая сам фильм, выступили против его запрета».
Фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, стал яблоком раздора между Поклонской и режиссером еще до выхода в прокат. Пока «Матильда» готовилась к прокату, экс-прокурор подала в Генпрокуратуру 43 жалобы, в которых призывала запретить ленту, утверждая, что она оскорбляет память царя и чувства верующих. Однако Генпрокуратура оснований для запрета «Матильды» не нашла.
Поклонская пояснила, что в 2014 году Мария Мухранская-Гогенцоллерн возвела ее в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского ордена святой Анастасии Узорешительницы «за сохранение мира на Крымской Земле» в связи с воссоединением Крыма с Россией.
По словам Поклонской, тогда она с благодарностью приняла орден и титул «по причине признания вручающей стороной восстановления исторической справедливости». Однако, когда Мухранская-Гогенцоллерн выступила против запрета «Матильды», решила вернуть все полученные награды.
Наталья Поклонская: «Но через время наступила ситуация с фильмом „Матильда“, отношение к которому стало лакмусовой бумажкой порядочности и подлинного отношения к Святой Царской Семье, да и к вере, к защите устоев нашей Родины в целом. Мария Владимировна и её официальный представитель г-н Закатов, в целом отрицательно оценивая сам фильм, выступили против его запрета».
Фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, стал яблоком раздора между Поклонской и режиссером еще до выхода в прокат. Пока «Матильда» готовилась к прокату, экс-прокурор подала в Генпрокуратуру 43 жалобы, в которых призывала запретить ленту, утверждая, что она оскорбляет память царя и чувства верующих. Однако Генпрокуратура оснований для запрета «Матильды» не нашла.
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