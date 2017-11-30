Посол РФ в США прокомментировал лишение RT аккредитации в Конгрессе

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал лишение журналистов RT America аккредитации в Конгрессе США недружественным шагом в отношении России.
Антонов отметил, что подобные действия американской стороны еще больше ухудшит российско-американские отношения.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Сегодняшнее решение в отношении корреспондентов RT лишить их аккредитации в Конгрессе — очередной недружественный шаг американской стороны. Мне кажется, что все эти шаги лишь еще больше подрывают российско-американские отношения».
Дипломат добавил, что это также прямое нарушение основополагающего в США принципа свободы печати.
Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Конгресса США принял решение лишить корреспондентов RT аккредитации после признания телеканала иностранным агентом. В результате журналистам телеканала пришлось сдать свои пропуска для входа в здание Конгресса.
Напомним, США внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов. В ответ на это в России 25 ноября президент России подписал закон о статусе иноагентов для СМИ, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны СМИ, получающие финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие именно СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Сегодняшнее решение в отношении корреспондентов RT лишить их аккредитации в Конгрессе — очередной недружественный шаг американской стороны. Мне кажется, что все эти шаги лишь еще больше подрывают российско-американские отношения».
Дипломат добавил, что это также прямое нарушение основополагающего в США принципа свободы печати.
Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Конгресса США принял решение лишить корреспондентов RT аккредитации после признания телеканала иностранным агентом. В результате журналистам телеканала пришлось сдать свои пропуска для входа в здание Конгресса.
Напомним, США внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов. В ответ на это в России 25 ноября президент России подписал закон о статусе иноагентов для СМИ, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны СМИ, получающие финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие именно СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст.
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