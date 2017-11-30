Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
    •  
    Посол РФ в США прокомментировал лишение RT аккредитации в Конгрессе. СМИ, США, журналистика, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол РФ в США прокомментировал лишение RT аккредитации в Конгрессе

    Посол РФ в США прокомментировал лишение RT аккредитации в Конгрессе

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Посол РФ в США прокомментировал лишение RT аккредитации в Конгрессе

    Посол РФ в США прокомментировал лишение RT аккредитации в Конгрессе

    Посол РФ в США прокомментировал лишение RT аккредитации в Конгрессе
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

      • Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал лишение журналистов RT America аккредитации в Конгрессе США недружественным шагом в отношении России.

      Антонов отметил, что подобные действия американской стороны еще больше ухудшит российско-американские отношения.

      Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Сегодняшнее решение в отношении корреспондентов RT лишить их аккредитации в Конгрессе — очередной недружественный шаг американской стороны. Мне кажется, что все эти шаги лишь еще больше подрывают российско-американские отношения».

      Дипломат добавил, что это также прямое нарушение основополагающего в США принципа свободы печати.

      Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Конгресса США принял решение лишить корреспондентов RT аккредитации после признания телеканала иностранным агентом. В результате журналистам телеканала пришлось сдать свои пропуска для входа в здание Конгресса.

      смотретьДвойные стандарты: Госдеп США заявил, что закон о СМИ-иноагентах «несет угрозу свободе слова»
      Двойные стандарты: Госдеп США заявил, что закон о СМИ-иноагентах «несет угрозу свободе слова»
      Напомним, США внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов. В ответ на это в России 25 ноября президент России подписал закон о статусе иноагентов для СМИ, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны СМИ, получающие финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие именно СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст.

      Новости по теме

      Санкции против РФ и ответные меры

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru