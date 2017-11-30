Газманов побывал на строящемся мосту через Керченский пролив

Певец Олег Газманов дал концерт в Керчи для строителей моста через Керченский пролив, который свяжет Крымский полуостров с остальной Россией.
Строители моста через Керченский пролив приняли у себя необычного гостя. К рабочим приехал Олег Газманов. Народный артист России ранее неоднократно говорил о своем желании увидеть грандиозное строительство. И в итоге Газманов получил персональное приглашение от монтажников.
Певец отметил потрясающую энергетику на стройплощадке и рассказал, что получил невероятные впечатления. Газманов раздавал автографы всем желающим, делал серфи и шутил.
Олег Газманов, народный артист РФ: «Я первый народный артист в мире, да, что там, в мире, — в России, который прошел по этому мосту. Вот так. Зафиксируйте рекорд».
Позже артист выступил в Керчи на концерте, зрителями которого стали строители. Газманов исполнил песню про знаменитый мост, которую ранее презентовал на международном фестивале «Новая волна».
19-километровый мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Открытие движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Певец отметил потрясающую энергетику на стройплощадке и рассказал, что получил невероятные впечатления. Газманов раздавал автографы всем желающим, делал серфи и шутил.
Олег Газманов, народный артист РФ: «Я первый народный артист в мире, да, что там, в мире, — в России, который прошел по этому мосту. Вот так. Зафиксируйте рекорд».
Позже артист выступил в Керчи на концерте, зрителями которого стали строители. Газманов исполнил песню про знаменитый мост, которую ранее презентовал на международном фестивале «Новая волна».
19-километровый мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Открытие движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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