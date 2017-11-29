Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Умер генерал, выпивший яд в Гаагском трибунале

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    Умер генерал, выпивший яд в Гаагском трибунале

    Умер генерал, выпивший яд в Гаагском трибунале

    Умер генерал, выпивший яд в Гаагском трибунале

    Генерал Слободан Пральяк, выпивший яд на заседании Гаагского трибунала, скончался.

    Яд, который принял хорватский генерал на заседании Гаагского трибунала, оказался настоящим. Слободан Пральяк умер, узнав свой окончательный приговор, сообщает ТАСС.

    смотретьХорватский генерал принял яд на заседании Гаагского трибунала
    Хорватский генерал принял яд на заседании Гаагского трибунала
    Ранее сообщалось, что во время оглашения вердикта апелляционной комиссии, которая решила оставить в силе приговор, Слободан Пральяк — один из военных руководителей боснийских хорватов — встал и выпил какую-то жидкость из маленькой емкости, заявив, что принял яд. Его адвокат подтвердил, что в стакане была отрава. Заседание было немедленно приостановлено, иПральяку вызвали врачей, но спасти его не удалось.

    Слободан Пральяк в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Его признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.

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