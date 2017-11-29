Хорватский генерал принял яд на заседании Гаагского трибунала: видео

Хорватский генерал Слободан Пральяк попытался покончить с собой на заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии.
После оглашения вердикта апелляционной комиссии, которая решила оставить в силе приговор, один из военных руководителей боснийских хорватов встал, откинул голову и выпил что-то из емкости, заявив при этом, что принял яд. Информацию о том, что в стакане находится отрава, подтвердил и его адвокат.
После этого судья немедленно объявил, что заседание приостановлено, к Пральяку были вызваны медики, передает BBC. О состоянии хорватского генерала ничего не сообщается.
Слободан Пральяк в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Его признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.
После этого судья немедленно объявил, что заседание приостановлено, к Пральяку были вызваны медики, передает BBC. О состоянии хорватского генерала ничего не сообщается.
#Balkans | This is how some face their past. Apparently, Bosnian Croat has taken poison during his verdict in the #ICTY. Yet his verdict stays the same — 20 years imprisonment. The court has adjourned. pic.twitter.com/F69sYdFhUx— Dragoş Ioniţă (@DragosIonita) 29 ноября 2017 г.
Слободан Пральяк в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Его признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.
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