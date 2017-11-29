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    Трамп призвал бойкотировать CNN

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    • Фото: Reuters © 2017, Lucas Jackson
    Трамп призвал бойкотировать CNN

    Трамп призвал бойкотировать CNN

    Трамп призвал бойкотировать CNN
  • Фото: Reuters © 2017, Lucas Jackson

    • Президент США Дональд Трамп призвал к ответному бойкоту телеканала CNN после сообщений о том, что телеканал бойкотирует новогодний прием для журналистов в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп оставил комментарий под публикацией в Twitter пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая положительно оценила отказ CNN от участия в празднике. «Рождество приходит рано! Наконец, хорошие новости от CNN», — написала она.

    Дональд Трамп, президент США: «Великолепно, а мы должны бойкотировать фейковые новости CNN. Иметь с ними дело — это полная потеря времени!»




    смотретьCNN решила бойкотировать новогодний прием в Белом доме
    CNN решила бойкотировать новогодний прием в Белом доме
    Ранее сообщалось, что телекомпания CNN решила бойкотировать новогодний прием для журналистов в Белом доме по причине «несогласия с риторикой президента США». «В свете продолжающихся атак президента на свободу прессы и CNN, мы не считаем подобающим быть на празднике в качестве его гостей», — сообщил представитель телекомпании. При этом съемочная группа в Белый дом все-таки приедет — на на случай появления информационного повода.

    Ежегодный прием для представителей СМИ в Белом доме запланирован на 1 декабря.

    Война между президентом и CNN идет со времен его предвыборной кампании. Дональд Трамп неоднократно называл этот информационный телеканал производителем фальшивых новостей.

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