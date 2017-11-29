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    CNN решила бойкотировать новогодний прием в Белом доме

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    CNN решила бойкотировать новогодний прием в Белом доме

    CNN решила бойкотировать новогодний прием в Белом доме

    Телекомпания CNN решила бойкотировать новогодний прием для журналистов в Белом доме.

    Причиной отказа журналистов СNN присутствовать на празднике стало несогласие с риторикой президента США Дональда Трампа, передает Рolitico со ссылкой на представителя компании.

    Представитель CNN: «CNN в этом году не будет принимать участие в вечеринке в Белом доме по случаю Рождества. В свете продолжающихся атак президента на свободу прессы и CNN, мы не считаем подобающим быть на празднике в качестве его гостей».

    Собеседник издания добавил, что на мероприятии будет присутствовать съемочная группа телеканала на случай появления информационного повода.

    В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс положительно отозвалась о решении CNN. В своем Twitter она назвала это «хорошей новостью».

    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Рождество наступило рано! Наконец-то хорошая новость от CNN».

    Ежегодный прием для представителей СМИ в Белом доме запланирован на 1 декабря.


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