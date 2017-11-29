CNN решила бойкотировать новогодний прием в Белом доме

Телекомпания CNN решила бойкотировать новогодний прием для журналистов в Белом доме.
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Причиной отказа журналистов СNN присутствовать на празднике стало несогласие с риторикой президента США Дональда Трампа, передает Рolitico со ссылкой на представителя компании.
Представитель CNN: «CNN в этом году не будет принимать участие в вечеринке в Белом доме по случаю Рождества. В свете продолжающихся атак президента на свободу прессы и CNN, мы не считаем подобающим быть на празднике в качестве его гостей».
Собеседник издания добавил, что на мероприятии будет присутствовать съемочная группа телеканала на случай появления информационного повода.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс положительно отозвалась о решении CNN. В своем Twitter она назвала это «хорошей новостью».
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Рождество наступило рано! Наконец-то хорошая новость от CNN».
Ежегодный прием для представителей СМИ в Белом доме запланирован на 1 декабря.
Представитель CNN: «CNN в этом году не будет принимать участие в вечеринке в Белом доме по случаю Рождества. В свете продолжающихся атак президента на свободу прессы и CNN, мы не считаем подобающим быть на празднике в качестве его гостей».
Собеседник издания добавил, что на мероприятии будет присутствовать съемочная группа телеканала на случай появления информационного повода.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс положительно отозвалась о решении CNN. В своем Twitter она назвала это «хорошей новостью».
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Рождество наступило рано! Наконец-то хорошая новость от CNN».
Ежегодный прием для представителей СМИ в Белом доме запланирован на 1 декабря.
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