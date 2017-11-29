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    Голодец: «перезагрузка» демографической программы потребует 500 млрд рублей

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Голодец: «перезагрузка» демографической программы потребует 500 млрд рублей

    Голодец: «перезагрузка» демографической программы потребует 500 млрд рублей

    Голодец: «перезагрузка» демографической программы потребует 500 млрд рублей
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на выполнение демографических программ, объявленных Владимиром Путиным, в ближайшие три года потребуется 500 млрд рублей.

    Голодец уточнила, что «180 млрд рублей потребуется на следующий год и еще порядка 500 млрд — на три года». Деньги на выполнение объявленных обязательств пойдут из федерального бюджета. При этом вице-премьер подчеркнула, что поправки в бюджет будут внесены «немедленно».

    Ольга Голодец: «В ближайшее время мы должны обеспечить исполнение поручений президента, чтобы с 1 января 2018 года все вступило в силу. У нас другого варианта нет».

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    Голодец пообещала, что правительство в ближайшее время разберется с механизмом выплат, и с 1 января «все люди неукоснительно будут получать все то, что объявил вчера президент», передает ТАСС.

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    Накануне президент России Владимир Путин объявил о «перезагрузке демографической программы» в России. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года; запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок; установить 1 с января 2018 года ежемесячную выплату на рождение первенца до достижения им возраста 1,5 лет. По словам президента, выплаты по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года. Также глава государства предложил, увеличить количество мест в яслях уже в ближайшие два года и выделить 50 миллиардов на реконструкцию детских поликлиник по всей стране.

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