Бывшая жена Джигарханяна заявила следователям о беременности

Виталина
Цымбалюк-Романовская, которая недавно развелась с Арменом Джигарханяном, отказывается от общения со следователями, ссылаясь на беременность.
Экс-супруга знаменитого артиста стала фигуранткой уголовного дела о незаконной установке прослушки и скрытой видеокамеры в рабочем кабинете Джигарханяна без его согласия. Кроме того, следователи хотел бы побеседовать с ней в связи с делом о хищении 80 млн рублей, по которому проходит бухгалтер театра.
Однако Цымбалюк-Романовская на допрос приходить отказалась. А позднее она заявила, что находится в положении. При этом бывшая жена Джигарханяна утверждает, что врачи настоятельно рекомендовали ей покой. Якобы она даже ездила в Грузию для того, чтобы лечь в частную клинику на сохранение, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Заявления Цымбалюк-Романовской о беременности решили проверить следователи. Они уже направили запрос по месту ее предполагаемого лечения в Грузии, однако ответа сыщики пока не получили.
Иск Армена Джигарханяна о расторжении брака был удовлетворен судом 27 ноября. Ранее 82-летний артист, который оказался в больнице, рассказал, что 38-летняя супруга завладела его собственностью, в том числе недвижимостью, и пытается отобрать основанный им театр.
Отметим, что ранее в выпуске «Новых русских сенсаций» был представлен документ, который подтвердил, что Цымбалюк-Романовская сняла со счета Джигарханяна миллионы рублей, когда вокруг их отношений поднялась скандал.
Однако Цымбалюк-Романовская на допрос приходить отказалась. А позднее она заявила, что находится в положении. При этом бывшая жена Джигарханяна утверждает, что врачи настоятельно рекомендовали ей покой. Якобы она даже ездила в Грузию для того, чтобы лечь в частную клинику на сохранение, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Заявления Цымбалюк-Романовской о беременности решили проверить следователи. Они уже направили запрос по месту ее предполагаемого лечения в Грузии, однако ответа сыщики пока не получили.
Иск Армена Джигарханяна о расторжении брака был удовлетворен судом 27 ноября. Ранее 82-летний артист, который оказался в больнице, рассказал, что 38-летняя супруга завладела его собственностью, в том числе недвижимостью, и пытается отобрать основанный им театр.
Отметим, что ранее в выпуске «Новых русских сенсаций» был представлен документ, который подтвердил, что Цымбалюк-Романовская сняла со счета Джигарханяна миллионы рублей, когда вокруг их отношений поднялась скандал.
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