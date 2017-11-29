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    Минтранс РФ: все поезда пойдут в обход Украины до конца года

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    Минтранс РФ: все поезда пойдут в обход Украины до конца года

    Минтранс РФ: все поезда пойдут в обход Украины до конца года

    Министр транспорта Максим Соколов рассказал о переводе поездов на новый железнодорожный обход Украины.

    По словам главы Минтранса, уже до конца этого года новое направление заработает в полном объеме.

    Министр уточнил, что речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых поездов, передает РИА Новости.

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    Рабочее движение открыли на участке железной дороги в обход Украины
    Напомним, линию Журавка — Миллерово начали строить в Воронежской и Ростовской областях после ухудшения отношений Москвы и Киева в 2014 году. Эта ветка позволила исключить из пути участок трассы, связывающий центральные и южные регионы России, который проходит по территории Украины. Движение поездов по линии было запущено в августе этого года.

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