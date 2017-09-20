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  • 20.09, 12:59

    Компания «РЖД» запустила регулярное грузовое движение в обход Украины

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    Компания «РЖД» запустила регулярное грузовое движение в обход Украины

    Компания «РЖД» запустила регулярное грузовое движение в обход Украины

    Компания «РЖД» запустила регулярное грузовое движение в обход Украины

    «Российские железные дороги» в рамках тестовой эксплуатации запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины. Составы перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами.

    Движение грузовых поездов запущено по линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход территории Украины. Строительство этого обходного участка завершилось в августе. Работы начались в 2014 году после ухудшения отношений Москвы и Киева.

    Длина линии составила 137 километров, отмечает РИА Новости. На ней построили семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Линия полностью проходит по территории России.

    Из сообщения ОАО «Российские железные дороги»: «Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады».

    Первые поезда, которые опробовали новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами. В компании добавили, что после грузовых планируют запустить пассажирские перевозки.

    Максимальная скорость движения грузовых составов по новому участку составит 90 км/ч, а пассажирских — 140 км/ч. Как ожидается, в летний период по линии будет курсировать до 190 поездов в сутки.

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