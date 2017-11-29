Минтранс намерен следить за свежестью продуктов через систему «ЭРА-Глонасс»

Минтранс предложил способ, как с помощью современным технологий следить за свежестью продуктов при их транспортировке.
В ведомстве уже разработали дорожную карту, о ней пишет газета «Ведомости».
Сейчас система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс» в обязательном порядке устанавливается на автобусы, грузовики с опасным грузом и на весь новый транспорт. Эксперты говорят, что для выполнение новых функций к системе надо просто подключить датчик температуры. Но представители бизнеса считают, что для них это новые расходы, да и вообще компании должны сами решать, какое оборудование использовать.
Затраты, которые потребуются на оснащение системой «ЭРА-Глонасс» с датчиком температуры, еще не подсчитывались. Представители Минтранса и Минсельхоза подтвердили, что вопрос прорабатывается, но от других комментариев отказались.
Сейчас система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс» в обязательном порядке устанавливается на автобусы, грузовики с опасным грузом и на весь новый транспорт. Эксперты говорят, что для выполнение новых функций к системе надо просто подключить датчик температуры. Но представители бизнеса считают, что для них это новые расходы, да и вообще компании должны сами решать, какое оборудование использовать.
Затраты, которые потребуются на оснащение системой «ЭРА-Глонасс» с датчиком температуры, еще не подсчитывались. Представители Минтранса и Минсельхоза подтвердили, что вопрос прорабатывается, но от других комментариев отказались.
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