Со дна Финского залива подняли тело моряка с затонувшего катера

Стали известны подробности
поисково-спасательной операции в районе порта Высоцк.
Тело одного из моряков найдено при подъеме катера «Крутояр», потерпевшего крушение в районе порта Высоцк. Сейчас криминалисты устанавливают личность погибшего. Само судно будет обследовано после откачки воды.
Тем временем поисковая операция продолжается. Неизвестной остается судьба одного члена экипажа. Спасатели обследуют акваторию Финского залива при помощи вертолета, на воде дежурят три судна и водолазы. На месте крушения также работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Напомним: лоцманский катер потерпел крушение ночью. По предварительной информации, он столкнулся с сухогрузом, после чего перевернулся и отдрейфовал в сторону острова Игривый. На борту судна находилось три человека. Одного из них удалось спасти.
Тем временем поисковая операция продолжается. Неизвестной остается судьба одного члена экипажа. Спасатели обследуют акваторию Финского залива при помощи вертолета, на воде дежурят три судна и водолазы. На месте крушения также работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Напомним: лоцманский катер потерпел крушение ночью. По предварительной информации, он столкнулся с сухогрузом, после чего перевернулся и отдрейфовал в сторону острова Игривый. На борту судна находилось три человека. Одного из них удалось спасти.
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