У порта Высоцк ведутся поиски экипажа перевернувшегося катера

В Финском заливе проходит спасательная операция с участием авиации. В акватории ищут моряков с катера «Крутояр», который ночью столкнулся с сухогрузом.

Сегодня ночью в Финском заливе произошла авария. По предварительной информации около 3 часов утра в акватории лоцманский катер «Крутояр» столкнулся с сухогрузом, после чего перевернулся и отдрейфовал в сторону острова Игривый.



Известно, что перевернувшийся катер принадлежит одной из структур Минтранса. Ночью он должен был доставить на сухогруз экипаж.



По факту происшествия Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа.



Также к поиску пропавших в Финском заливе моряков подключили авиацию. В эти минуты спасатели с воздуха обследуют акваторию в районе порта Высоцк. Кроме того, на воде работают три судна и водолазы. К этому моменту удалось спасти одного члена экипажа потерпевшего крушение катера. Судьба еще двоих — капитана и механика — пока не известна.