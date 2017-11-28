Суд в Ленобласти передал опеку над первоклассницей родной бабушке

Всеволожский городской суд не отдал семилетнюю девочку
отцу-рецидивисту.
Воспитанием первоклассницы, о судьбе которой рассказывали журналисты НТВ, продолжит заниматься бабушка Алла Сапегина, которая оспорила решение органов опеки передать ребенка папе.
Ответственное за права несовершеннолетних муниципальное ведомство открыто поддерживало неоднократно судимого Руслана Изотова, основываясь на одном лишь факте его биологического отцовства. Впрочем, на суде выяснилось, что сам Изотов не горит желанием воспитывать дочь и только за то, чтобы она жила с тещей.
Судья София Береза подошла рассмотрению дело неформально и вынесла непростое решение. Согласно постановлению суда, отец своего биологического статуса не теряет, однако законным представителем ребенка теперь будет исключительно бабушка. Именно Алла Сапегина будет нести финансовую ответственность за ребенка, а также физически и духовно заниматься воспитанием девочки.
Первоклассница живет с бабушкой почти с рождения. Она оформила опеку, когда не стало матери ребенка, а отца осудили в третий раз. Освободившись условно-досрочно, он сначала оформил доверенность на тещу, однако через некоторое время написал заявление с требованием вернуть дочку ему. Правда, в интервью НТВ пояснил, что это органы опеки поставили его перед выбором: добиться опекунства через суд или лишиться отцовства.
Ответственное за права несовершеннолетних муниципальное ведомство открыто поддерживало неоднократно судимого Руслана Изотова, основываясь на одном лишь факте его биологического отцовства. Впрочем, на суде выяснилось, что сам Изотов не горит желанием воспитывать дочь и только за то, чтобы она жила с тещей.
Судья София Береза подошла рассмотрению дело неформально и вынесла непростое решение. Согласно постановлению суда, отец своего биологического статуса не теряет, однако законным представителем ребенка теперь будет исключительно бабушка. Именно Алла Сапегина будет нести финансовую ответственность за ребенка, а также физически и духовно заниматься воспитанием девочки.
Первоклассница живет с бабушкой почти с рождения. Она оформила опеку, когда не стало матери ребенка, а отца осудили в третий раз. Освободившись условно-досрочно, он сначала оформил доверенность на тещу, однако через некоторое время написал заявление с требованием вернуть дочку ему. Правда, в интервью НТВ пояснил, что это органы опеки поставили его перед выбором: добиться опекунства через суд или лишиться отцовства.
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