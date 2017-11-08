В Ленобласти чиновники пытаются лишить бабушку опеки над внучкой

Во Всеволожском городском суде слушается дело об опекунстве над семилетней девочкой. Чиновники хотят передать право воспитания ребенка от бабушки к отцу, в третий раз отсидевшему в тюрьме за хранение наркотиков. На чьей стороне справедливость и каково мнение каждого из участников этого процесса?

Семилетняя девочка пока живет в привычной обстановке с бабушкой и прабабушкой. Эта квартира в Буграх всегда была для нее домом. С двух лет она живет здесь постоянно. А в три года под опеку ее взяла бабушка.



Мама боролась с наркозависимостью и взрослые решили: для ребенка так лучше. А потом мамы не стало, а отца осудили в третий раз. Освободившись условно-досрочно в начале 2017 года, он навестил семью Сапегиных и был только за то, чтобы воспитанием его дочери занималась теща.



А через некоторое время Алла Сапегина узнала, что она больше не опекун внучки. Этого статуса ее лишили 15 мая этого года по заявлению отца. Официальный документ бабушка получила лишь спустя месяц.



Алла Сапегина, бабушка: «Елена Владимировна Шефер меня вызывает в свой кабинет и говорит, что папа ребенка освободился, но я все равно остаюсь опекуном. Только без денежного пособия. Я согласилась. Мы были согласны. Я не знаю, когда он писал заявление в опеку. Меня никто об этом не предупреждал».



Органы опеки Всеволожского района утверждают, что сегодня не сомневаются в намерениях отца. Больше того, сожалеют, что возможность передать девочку папе не предоставилась. Это сейчас одна из основных претензий к бабушке. Она препятствует общению Руслана Изотова с дочерью.



Елена Шефер, начальник отдела опеки и попечительства Всеволожского района: «Это вообще должно было произойти день в день. Алла Александровна не шла на контакт с органом опеки. По правилам, как только выходит постановление, мы можем передавать ребенка отцу. К сожалению, возможность не представилась. А как может кандидатура родителя вызвать сомнения?»



Бабушка говорит, что это был единственный случай, когда она не смогла отпроситься с работы и приехать на встречу с отцом внучки и психологом в органы опеки. А потом ей позвонили, и Алла Сапегина расценила этот звонок как угрозу и испугалась.



Начальник службы опеки, впрочем, заверяет: никто не угрожал забрать ребенка, и речь шла о встрече после работы. Защита Аллы Сапегиной, которая теперь отстаивает право опекать внучку, в суде надеется, что истинные интересы ребенка будут учтены.



Алла Сапегина и ее защитник намерениям отца девочки не очень доверяют. Хотя изначально сама бабушка считала, что у ребенка должен быть папа. Предполагают, что неоднозначное прошлое, в котором более 10 лет тюремного заключения, в том числе по тяжким статьям, не может не иметь последствий.



И говорят: его дочь пока не готова тесно общаться с ним. Он хоть и биологический родитель, но для девочки по сути чужой человек, которого она не помнит и опасается. Заключение психолога это подтверждает. А сам Руслан Изотов, участвующий в процессе, сегодня сам подтвердил, что забирать дочь не намерен. И что это в органах опеки его поставили перед странным для него выбором.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Катерины Правдиной.