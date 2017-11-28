Орловские чиновники установили в доме подростка-инвалида неработающий подъемник

В доме, где живет
16-летний Илья Лукьянчиков, установили электроподъемник, но запускать его не торопятся — специалисты не уверены в безопасности устройства. Пройдены комиссии, проверки, есть даже уголовное дело, но и оно не сдвинуло подъемник с мертвой точки.
Переселить семью Лукьянчиковых из Орла по решению суда в новостройку городские власти были обязаны еще в марте 2016 года. Но судебные приставы даже не проверили, приспособлено ли новое жилье для особенного ребенка. Лукьянчиковых выселяли под угрозой штрафа. На официальное обращение НТВ дать оценку таким действиям главный судебный пристав России не ответил. Обещания решить проблему тяжелобольного подростка руководство города давало в январе, потом в апреле, затем в августе.
После очередного репортажа о вопиющей халатности орловских властей к испытаниям инвалидной платформы подключились глава города, прокурор, руководитель регионального следственного комитета. Татьяна Лукьянчикова, мама Ильи, уже устала вести видеохроники бесконечных наладочных работ. После вмешательства Ростехнадзора установили, что подъемник не прошел обязательную сертификацию.
Уголовное дело по факту халатности возбудили только после указаний главы Следственного комитета России. Лукьянчиковы вынуждены направить ему уже вторую жалобу. По их оценке, орловские следователи фальсифицируют факты и покрывают многочисленные нарушения чиновников.
Между тем Илья уже год принимает сильнейшие антидепрессанты. Длительное заточение в квартире подорвало его здоровье.
Моральный ущерб и вред здоровью, причиненный ребенку, мама Ильи оценила в миллион рублей. Эту сумму она планировала потратить на дорогостоящее лечение и мобильный подъемник, в котором так нуждается ее сын. В районном и областном судах установили: чиновники грубо нарушили права подростка-инвалида, но вместо миллионной компенсации городская администрация обязана выплатить пострадавшей семье лишь 25 тысяч рублей.
Лукьянчиковы уже не надеются на помощь властей и начали собирать средства на мобильный лестничный подъемник — его цена 250 тысяч рублей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.
После очередного репортажа о вопиющей халатности орловских властей к испытаниям инвалидной платформы подключились глава города, прокурор, руководитель регионального следственного комитета. Татьяна Лукьянчикова, мама Ильи, уже устала вести видеохроники бесконечных наладочных работ. После вмешательства Ростехнадзора установили, что подъемник не прошел обязательную сертификацию.
Уголовное дело по факту халатности возбудили только после указаний главы Следственного комитета России. Лукьянчиковы вынуждены направить ему уже вторую жалобу. По их оценке, орловские следователи фальсифицируют факты и покрывают многочисленные нарушения чиновников.
Между тем Илья уже год принимает сильнейшие антидепрессанты. Длительное заточение в квартире подорвало его здоровье.
Моральный ущерб и вред здоровью, причиненный ребенку, мама Ильи оценила в миллион рублей. Эту сумму она планировала потратить на дорогостоящее лечение и мобильный подъемник, в котором так нуждается ее сын. В районном и областном судах установили: чиновники грубо нарушили права подростка-инвалида, но вместо миллионной компенсации городская администрация обязана выплатить пострадавшей семье лишь 25 тысяч рублей.
Лукьянчиковы уже не надеются на помощь властей и начали собирать средства на мобильный лестничный подъемник — его цена 250 тысяч рублей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.
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