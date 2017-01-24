Юный инвалид из Орловской области не может выйти на улицу по вине чиновников

В Орловской области из-за равнодушия чиновников пострадал 16-летний инвалид Илья Лукьянчиков. Подросток может передвигаться только на коляске, однако новостройка, куда переселили его семью, не приспособлена для инвалидов. Там нет пандусов и не работает специальный электроподъемник.

Татьяна Лукьянчикова считает свою семью жертвой халатности чиновников и судебных приставов, которые выселили ее с ребенком-инвалидом в новостройку, не приспособленную для передвижения на инвалидной коляске. Для тяжелобольного сына, привыкшего к ежедневным прогулкам, такое новоселье и многомесячное заточение в квартире обернулось депрессией.Женщине в суде пришлось доказывать, что ее старшему ребенку необходимы определенные условия для жизни. Еще весной прошлого года суд обязал городскую администрацию устранить многочисленные строительные недостатки в квартире и оборудовать подъезд подъемником для инвалидов-колясочников и только после этого переселять семью из аварийного жилья. Решение суда власти исполнили, но, как оказалось, лишь для галочки.: «Не работает, обесточен, на него нет документов, это все кустарным способом сделано. Нет ни пандусов, ни поручней, ничего».Судебные приставы не удосужились проверить, в какие условия переселяют ребенка-инвалида. Его семье пригрозили крупным штрафом, если не покинут старое жилье.В управляющей компании, обслуживающей новостройку, тоже возмущены безответственностью властей и строителей. Говорят, что дом сдан с многочисленными недоделками и нарушениями. Включить электроподъемник сомнительного качества они не имеют права. Уже год управляющая компания не может добиться от строителей документов на подъемный механизм для инвалидов.На все жалобы семьи Лукьянчиковых приходят лишь отписки. Два года женщина ходит по инстанциям и жалуется на нарушение прав инвалидов. А заместитель мэра Орла тем временем делает вид, что удивлен такой ситуацией.В городской администрации в очередной раз порекомендовали Лукьянчиковым написать «соответствующее заявление, чтобы провести соответствующую проверку». Правовую оценку бездействию чиновников намерена дать прокуратура. Мама каждый день пытается успокоить расстроенного сына, обещая, что скоро все будет хорошо, и они снова начнут гулять. Прогулки нужны Илье как лекарство.