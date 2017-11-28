Питерские поисковики доказывают в суде существование могил рядом с песчаным карьером

Арбитражный суд Петербурга начал рассматривать иск строительной компании, которая недовольна тем, что комитет по культуре Ленобласти обязал приостановить работы по разработке карьера.
Летом поисковики в районе Кировска нашли многочисленные останки погибших во время Великой Отечественной войны солдат. Однако строители заверяли общественность, что поисковики сами привезли на объект часть останков.
Сегодня суд рассмотрит новые доказательства, которые были обнаружены энтузиастами накануне, и это может серьезно повлиять на результат процесса.
Недалеко от карьера совсем недавно было обнаружено одиночное захоронение. Скелет солдата находился в самодельном гробу, сколоченном из ящиков. Кроме того, по картам Минобороны участки, где разрабатывают песок, обозначены как места воинских захоронений.
От итогов этого судебного процесса будет зависеть не только разрешение на дальнейшую разработку карьера, но и, возможно, судьба всего Невского пятачка, которому уже давно пытаются придать статус мемориальной зоны.
Кроме того, поисковики сегодня сообщили представителям комитета по культуре, что их предписание на приостановку работ разработчиками карьера не выполняется.
Сегодня суд рассмотрит новые доказательства, которые были обнаружены энтузиастами накануне, и это может серьезно повлиять на результат процесса.
Недалеко от карьера совсем недавно было обнаружено одиночное захоронение. Скелет солдата находился в самодельном гробу, сколоченном из ящиков. Кроме того, по картам Минобороны участки, где разрабатывают песок, обозначены как места воинских захоронений.
От итогов этого судебного процесса будет зависеть не только разрешение на дальнейшую разработку карьера, но и, возможно, судьба всего Невского пятачка, которому уже давно пытаются придать статус мемориальной зоны.
Кроме того, поисковики сегодня сообщили представителям комитета по культуре, что их предписание на приостановку работ разработчиками карьера не выполняется.
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