Судан заявил о готовности разместить российскую военную базу в Красном море

Судан готов разместить российскую военную базу на берегу Красного моря. Власти страны считают, что это поможет в борьбе с контрабандой и работорговлей.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета обороны и безопасности парламента Судана Аль-Хади Хамида. По его словам, размещение российской военной базы в Красном море будет разумным шагом и укрепит сотрудничество двух стран в экономической и военной сферах.
Аль-Хади Хамид, глава комитета обороны и безопасности парламента Судана: «Это, безусловно, будет в рамках сотрудничества между странами в экономической и военной сферах. Подчеркиваю, что Судан готов принять российские военные базы, это великолепное сотрудничество».
Аль-Хади Хамид добавил, что размещение российской военной базы не является «чем-то удивительным», так как Судан настроен на военно-техническое сотрудничество с Москвой.
Напомним, президент Судана Омар аль-Башир впервые посетил Россию на прошлой неделе. Позже он заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность размещения военной базы на Красном море.
В Кремле данную информацию пока не комментируют.
Аль-Хади Хамид, глава комитета обороны и безопасности парламента Судана: «Это, безусловно, будет в рамках сотрудничества между странами в экономической и военной сферах. Подчеркиваю, что Судан готов принять российские военные базы, это великолепное сотрудничество».
Аль-Хади Хамид добавил, что размещение российской военной базы не является «чем-то удивительным», так как Судан настроен на военно-техническое сотрудничество с Москвой.
Напомним, президент Судана Омар аль-Башир впервые посетил Россию на прошлой неделе. Позже он заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность размещения военной базы на Красном море.
В Кремле данную информацию пока не комментируют.
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