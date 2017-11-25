Президент Судана заявил, что говорил с Путиным и Шойгу о создании военной базы

Президент Судана Омар
аль-Башир назвал свой первый в истории визит в Россию мощным импульсом к развитию отношений двух стран в различных сферах.
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В интервью РИА Новости аль-Башир отметил, что его встречи с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу прошли замечательно.
Омар аль-Башир, президент Судана: «Происходит прорыв в развитии отношений по различным направлениям: политике, экономике, торговле, даже культуре и в военном секторе, в этом направлении делаются большие шаги».
Президент Судана также сообщил, что обсудил с Путиным и Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море.
Омар аль-Башир: «Сначала с российским президентом, а затем с министром обороны».
В начале встречи с Путиным в Сочи аль-Башир заявил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США и Хартум намерен обсудить с Москвой вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз.
Омар аль-Башир, президент Судана: «Происходит прорыв в развитии отношений по различным направлениям: политике, экономике, торговле, даже культуре и в военном секторе, в этом направлении делаются большие шаги».
Президент Судана также сообщил, что обсудил с Путиным и Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море.
Омар аль-Башир: «Сначала с российским президентом, а затем с министром обороны».
В начале встречи с Путиным в Сочи аль-Башир заявил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США и Хартум намерен обсудить с Москвой вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз.
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