Президент Судана обсудил с Путиным экономическое сотрудничество

Российский лидер встретился с президентом Судана в Сочи. Лидеры стран обсудили сотрудничество в военно-технической сфере.

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Президент Судана прибыл с рабочим визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Омар Башир у власти с 93-го года, на своем посту он пережил несколько вооруженных конфликтов и распад страны на две части: отделился южный регион Арабской Республики.



В последнее время лидер Судана негативно воспринимается западными странами. Его даже заочно арестовал Международный уголовный суд по обвинению в геноциде — после масштабных столкновений в Дарфуре. Однако в последнее время отношение к Баширу постепенно меняется: США даже сняли часть наложенных на республиканские компании санкций.



Ключевой темой сегодняшней встречи Путина и Башира стало экономическое сотрудничество. В начале встречи Омар Аль-Башир поблагодарил Россию за защиту Судана на международных площадках, а также поддержку законной власти в Сирии и высказался против вмешательства США во внутренние дела других государств.



Президент Судана также отметил, что надеется на развитие сотрудничества с Москвой не только по экономическим вопросам, но и в военно-технической сфере.