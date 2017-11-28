Восточные инвесторы назвали приоритетные направления российской экономики

Восточные инвесторы готовы вкладывать в российскую экономику и даже определили для себя приоритетные направления: сельское хозяйство, медицина и энергетика. Об этом эксперты заявили в рамках
8-й азиатской сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в эти дни в Сеуле.
Россия, Южная Корея, США, Китай, Сингапур, Австралия, Япония — в Сеул приехали представители стран — ведущих игроков Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема конференции — Россия и Азия до 2037 года.
Тайсукэ Абиру, старший представитель Японского банка международного сотрудничества в Москве: «Есть две основные сферы в российской экономике, куда готовы вкладывать деньги японские инвесторы. Это сельское хозяйство и медицина. Здесь темпы роста взаимного сотрудничества, как мы предполагаем, будут самые быстрые».
Экономики большинства азиатских стран сегодня развиваются с такой стремительной скоростью, что потребность в энергоресурсах все время растет. Неслучайно на азиатской конференции валдайского клуба развитию энергетических рынков посвятили отдельную дискуссию. Южная Корея, например, планирует в ближайшие два года, как минимум вдвое увеличить импорт российского газа. Сеул всерьез рассматривает идею о газопроводе с Дальнего Востока в Южную Корею через Северную. Правда, в нынешней ситуации, прежде чем строить такие экономические планы, нужно разрешить политический кризис на полуострове. И здесь Москва берет на себя роль одного из главных переговорщиков, предлагая свою «дорожную карту».
Пхеньян отказывается от ядерных испытаний, Сеул и Вашингтон — от совместных военных учений. Такой план предлагают Москва и Пекин для снижения напряженности на Корейском полуострове. Ведь повисшая в воздухе угроза военного конфликта тормозит экономическое развитие всего региона, в котором роль России, как отмечают эксперты, за последние несколько лет ощутимо возросла.
Наши ворота в Азию — Дальний Восток. Так, китайские инвесторы уже вложили в этот перспективный российский регион миллиарды долларов. В целом же рост товарооборота между двумя странами по итогам этого года уже составил больше 30%. Но Китай — хоть и один из ключевых, но далеко не единственный партнер в регионе. Стран десятки, и с каждой нужно выстраивать свои отношения.
На конференции в Сеуле встретились политологи, ученые, представители банков и бизнеса. Они анализируют то, что происходит в мире сейчас, и строят прогнозы. На таких площадках не заключают многомиллиардные контракты. Здесь ищут точки соприкосновения, которые, в будущем должны принести и не только финансовую, но и политическую выгоду, передает корреспондент НТВ Дина Иванова.
Тайсукэ Абиру, старший представитель Японского банка международного сотрудничества в Москве: «Есть две основные сферы в российской экономике, куда готовы вкладывать деньги японские инвесторы. Это сельское хозяйство и медицина. Здесь темпы роста взаимного сотрудничества, как мы предполагаем, будут самые быстрые».
Экономики большинства азиатских стран сегодня развиваются с такой стремительной скоростью, что потребность в энергоресурсах все время растет. Неслучайно на азиатской конференции валдайского клуба развитию энергетических рынков посвятили отдельную дискуссию. Южная Корея, например, планирует в ближайшие два года, как минимум вдвое увеличить импорт российского газа. Сеул всерьез рассматривает идею о газопроводе с Дальнего Востока в Южную Корею через Северную. Правда, в нынешней ситуации, прежде чем строить такие экономические планы, нужно разрешить политический кризис на полуострове. И здесь Москва берет на себя роль одного из главных переговорщиков, предлагая свою «дорожную карту».
Пхеньян отказывается от ядерных испытаний, Сеул и Вашингтон — от совместных военных учений. Такой план предлагают Москва и Пекин для снижения напряженности на Корейском полуострове. Ведь повисшая в воздухе угроза военного конфликта тормозит экономическое развитие всего региона, в котором роль России, как отмечают эксперты, за последние несколько лет ощутимо возросла.
Наши ворота в Азию — Дальний Восток. Так, китайские инвесторы уже вложили в этот перспективный российский регион миллиарды долларов. В целом же рост товарооборота между двумя странами по итогам этого года уже составил больше 30%. Но Китай — хоть и один из ключевых, но далеко не единственный партнер в регионе. Стран десятки, и с каждой нужно выстраивать свои отношения.
На конференции в Сеуле встретились политологи, ученые, представители банков и бизнеса. Они анализируют то, что происходит в мире сейчас, и строят прогнозы. На таких площадках не заключают многомиллиардные контракты. Здесь ищут точки соприкосновения, которые, в будущем должны принести и не только финансовую, но и политическую выгоду, передает корреспондент НТВ Дина Иванова.
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