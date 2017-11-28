Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Нападающий испанской «Барселоны» Месси по новому контракту с клубом будет зарабатывать 43 млн евро в год.
Аргентинский футболист, нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси после подписания нового контракта с клубом стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Договор до окончания сезона 2020/2021 был подписан в субботу, он предполагает зарплату 30-летнего аргентинца в 43 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.
В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси опередил аргентинца Карлоса Тевеса, который по контракту с китайским клубом «Шанхай Шеньхуа» зарабатывает 37,5 млн евро в год. На третьем месте в рейтинге бразилец Неймар, нападающий «Пари Сен-Жермен». Его зарплата составляет 36 млн евро.
Месси провел в составе «Барселоны» 602 матча, в которых забил 523 гола. В каталонской команде аргентинец стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси опередил аргентинца Карлоса Тевеса, который по контракту с китайским клубом «Шанхай Шеньхуа» зарабатывает 37,5 млн евро в год. На третьем месте в рейтинге бразилец Неймар, нападающий «Пари Сен-Жермен». Его зарплата составляет 36 млн евро.
Месси провел в составе «Барселоны» 602 матча, в которых забил 523 гола. В каталонской команде аргентинец стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
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