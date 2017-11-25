В новом контракте «Барселоны» с Месси прописали 700 млн евро отступных

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о подписании нового контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси и опубликовал его детали.
Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/2021. Сумма отступных в контракте составила 700 млн евро. О том, что стороны согласовали все условия сделки, клуб объявлял еще в июле.
На данный момент аргентинский форвард провел в составе «Барселоны» 602 матча, в которых забил 523 гола. В клубе также подсчитали, что с момента дебюта Месси за сине-гранатовых прошло 4788 дней. В каталонской команде аргентинец стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
На данный момент аргентинский форвард провел в составе «Барселоны» 602 матча, в которых забил 523 гола. В клубе также подсчитали, что с момента дебюта Месси за сине-гранатовых прошло 4788 дней. В каталонской команде аргентинец стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
He made his debut 4,788 days ago.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2017
He has played 602 games.
He has scored 523 goals.
He has won 30 trophies.
The story continues.#Messi2021 pic.twitter.com/XPdIhvaqgI
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