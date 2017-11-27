Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
28 ноября, 08:30
Запуск «Союза» с космодрома Восточный
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    Теорию о плоской Земле разделяют 30% подписчиков Telegram-канала НТВ

    4 комментария
    • Фото: @PostgresPro / twitter.com
    Теорию о плоской Земле разделяют 30% подписчиков <nobr>Telegram-канала</nobr> НТВ

    Теорию о плоской Земле разделяют 30% подписчиков Telegram-канала НТВ

    Теорию о плоской Земле разделяют 30% подписчиков <nobr>Telegram-канала</nobr> НТВ
  • Фото: @PostgresPro / twitter.com

    • 13% участников опроса в нашем Telegram-канале полагают, что плоская Земля возлежит на спинах слонов. Еще 16% уточнили, что слоны, в свою очередь, стоят на черепахе.

    15% опрошенных согласились, что наша планета имеет форму куба, внутри которого живет огнедыщащий дракон (этим объясняется то, что ученые называют извержением вулканов).

    И все же победу в опросе праздновали сторонники круглой Земли. Самым популярным ответом на вопрос «Какой формы Земля?» стал «Круглая, а внутре у ней неонка». Его выбрали 56% участников опроса в Telegram.

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    Напомним, в минувшие выходные американцу Майку Хьюзу власти не позволили совершить полет, который помог бы ему доказать теорию о плоской Земле.



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