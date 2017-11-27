Переименовывать улицы в Петербурге могут доверить депутатам

Сразу несколько резонансных тем обсудили петербургские депутаты во время заседания комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания.
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Парламентарии Северной столицы поддержали идею Михаила Амосова передать права на переименование городских улиц и площадей парламенту. По словам яблочника, это позволит «не ударяться в радикализм» и аккуратно давать имена объектам улично-дорожной сети.
Тем более что подобный не самый плохой опыт в Петербурге уже был в 1990-х. Михаил Амомсов также предложил перенести День народного единства с 4 на 25 ноября. Ведь именно в этот день ровно 100 лет назад прошли первые всероссийские выборы в Учредительное собрание. Но в этом случае голоса собравшихся разошлись и не все депутаты поддержали эту идею.
Кроме того, в Петербурге могут запретить передавать музеи религиозным организациям. Парламентарии сошлись во мнении, что эта проблема назрела давно, однако решать ее нужно с помощью цивилизованного диалога. Например, оставить в храмах-музеях возможность богослужений и молебнов, которые не будут мешать экскурсиям и посещениям выставок. Теперь эти поправки в федеральный закон обсудят депутаты в первом чтении.
И сегодня же Максим Резник попросил городскую прокуратуру срочно проверить сделки, согласно которым санаторий «Дюны» может быть продан ниже рыночной стоимости, а бюджет Петербурга потеряет миллиарды рублей.
Отмечается, что комитет имущественных отношений заключил мировое соглашение и получил право распоряжаться землей, на которой находятся помещения оздоровительного комплекса, а это около 40 гектаров. По информации депутата, участки будут проданы по низким ценам дочерним предприятиям крупной девелоперской компании.
Тем более что подобный не самый плохой опыт в Петербурге уже был в 1990-х. Михаил Амомсов также предложил перенести День народного единства с 4 на 25 ноября. Ведь именно в этот день ровно 100 лет назад прошли первые всероссийские выборы в Учредительное собрание. Но в этом случае голоса собравшихся разошлись и не все депутаты поддержали эту идею.
Кроме того, в Петербурге могут запретить передавать музеи религиозным организациям. Парламентарии сошлись во мнении, что эта проблема назрела давно, однако решать ее нужно с помощью цивилизованного диалога. Например, оставить в храмах-музеях возможность богослужений и молебнов, которые не будут мешать экскурсиям и посещениям выставок. Теперь эти поправки в федеральный закон обсудят депутаты в первом чтении.
И сегодня же Максим Резник попросил городскую прокуратуру срочно проверить сделки, согласно которым санаторий «Дюны» может быть продан ниже рыночной стоимости, а бюджет Петербурга потеряет миллиарды рублей.
Отмечается, что комитет имущественных отношений заключил мировое соглашение и получил право распоряжаться землей, на которой находятся помещения оздоровительного комплекса, а это около 40 гектаров. По информации депутата, участки будут проданы по низким ценам дочерним предприятиям крупной девелоперской компании.
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